Início simultâneo de incêndios em SP reforça suspeita de crime orquestrado, diz Ibama

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O início dos incêndios praticamente ao mesmo tempo em São Paulo foi um dos principais indícios para levantar a suspeita de que as queimadas no Estado tenham sido orquestradas, segundo o Ibama, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. O governo federal acionou a Polícia Federal, no domingo, 25, para investigar possível ação criminosa. Já o governo estadual diz que prendeu 3 suspeitos, mas afirma não ver até agora sinais de ação orquestrada.

Incêndios no interior paulista, como em Sertãozinho (foto), deixaram moradores em alerta. Foto: Divulgação/PRF

PUBLICIDADE Segundo a Defesa Civil paulista, não há registro de focos de incêndio nesta segunda-feira, 26, mas há 48 municípios em alerta para novas ocorrências. A estimativa é de que o prejuízo com as queimadas supere R$ 1 bilhão. Algumas cidades, como Ribeirão Preto e Brodowski, suspenderam aulas nesta segunda. Ao Estadão, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que todos os incêndios iniciados em São Paulo ocorreram em decorrência da ação humana e descartou participação de fazendas de cana-de-açúcar nas queimadas. Segundo ele, o cenário é de “alerta total” e deve continuar crítico até outubro.

“O caso de São Paulo a parte estranha é que de fato as ignições aconteceram quase todas no mesmo momento. Obviamente que naquele momento também estava quente, baixa umidade, ventando. O cenário era bem explosivo para tudo isso”, disse Agostinho.

“A gente teve uma janela temporal onde esses incêndios aconteceram muito próximos. De fato chama atenção, então isso cria uma desconfiança, mas tem que ser investigado.”

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a prisão de três suspeitos de incêndio criminoso e disse que o Estado “não vai tolerar” delitos desse tipo, ao citar o caso de um detido em Batatais, que estava com um galão de gasolina e disse pertencer a uma facção. Tarcísio, porém, afirma não ver indícios de ação coordenada.

“Não me parece (ação coordenada)”. Tem uma estiagem muito pesada, lavouras que estavam secas, calor extremo, baixa umidade relativa do ar e muito vento. Qualquer coisa pode provocar uma ignição”, afirmou ele, durante evento com empresários do setor imobiliário no Secovi-SP nesta segunda.

Três homens foram presos por suspeita de incêndios propositais em São José do Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira. Segundo o governador, há casos de fogo ateado de forma irregular, para limpar terrenos ou eliminar lixo, por exemplo. Um dos detidos, em São José do Rio Preto, é um idoso de 76 anos que queimou lixo em uma área rural.

“Não me parece, a grosso modo, em princípio, do que foi investigado até agora, que houvesse uma ação coordenada ou que eles estivessem conectados”, disse Tarcísio. Outro dos presos, em Batatais, foi flagrado com um galão de gasolina e relatou pertencer a uma facção criminosa.

Incêndio na região de Sertãozinho, interior de São Paulo. Foto: CBM-SP

Estado já teve mais incêndios do que em todo o ano de 2023

O número de focos de incêndio registrados em São Paulo neste mês é o maior desde 1998. Até sexta-feira, quando houve o auge dos pontos de fogo, foram registradas 3.175 ocorrências, o dobro reportado em todo o ano passado, quando 1666 focos foram identificados.

“Muitas fazendas são fazendas de cana-de-açúcar. Acabou a queima da cana há muito tempo. E, no caso de São Paulo, as usinas não têm mais essa prática. Essa prática nesse período destrói a cana. A pessoa não consegue nem aproveitar. Hoje as usinas aproveitam a palha para gerar energia dentro da própria usina. Não faz sentido que as próprias usinas tenham colocado fogo. Isso já está obviamente descartado”, diz Agostinho.

PUBLICIDADE A expectativa é de que o depoimento dos três presos ajude a elucidar o caso. O Ibama tem auxiliado a Polícia Federal na perícia dos incêndios. O trabalho envolve a identificação de onde o fogo começou; se a queimada teve início em apenas um ponto ou vários; se há evidências de fogo acidental, como a presença de fiações em curto; entre outros pontos. Está prevista uma reunião na Casa Civil, nesta segunda-feira, 26, para tratar sobre o tema. O governo articula ainda um encontro com a participação de governadores para abordar a questão. “Tem gente colocando fogo de maneira ilegal, uma vez que todos os Estados do País já estão avisados e proibiram uso de fogo de manejo”, escreveu o presidente no X.

‘Alerta total’ até outubro

A gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem enfrentado dificuldades com incêndios em série em vários biomas, como Amazônia e Pantanal. No domingo, Lula esteve na sede do Ibama, em Brasília, para acompanhar as operações de combate às queimadas. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Lula afirmou que o governo vai trabalhar com governadores para conter os incêndios.

Ao Estadão, o Agostinho, rebateu as críticas feitas ao governo em relação à atuação no combate aos incêndios. Segundo ele, há 3 mil brigadistas em atuação em todo território nacional, considerando os efetivos do Ibama e do ICMBio, órgão federal responsável pelas unidades de conservação.

Agostinho destacou ainda a atuação de aeronaves do Ministério da Defesa nas operações, como o KC-390. Segundo ele, embora o número de brigadistas do Ibama seja menor em São Paulo, o grande contingente de bombeiros estaduais e a atuação de brigadistas das empresas de cana têm auxiliado no combate às chamas.

“Não é o governo que coloca fogo. Nosso papel é prevenir e combater . E isso está sendo feito, com esforço muito grande”, disse.

Segundo ele, o momento é de “alerta total”. O governo trabalha com a perspectiva de que o cenário continuará grave pelo menos mais dois meses.

“A previsão é que a seca perdure até outubro. Mas como a gente está vivendo sob mudanças climáticas é muito difícil qualquer previsão. A grande esperança é que tenha episódios de chuva como em São Paulo e em uma parte do Pantanal, o que ajuda a amenizar o quadro”, acrescentou.