Inmet dispara alerta amarelo para tempestade e chuvas intensas; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para tempestade no Rio Grande do Sul para esta sexta-feira, 11, e de chuvas intensas em outras localidades do Brasil válido até sábado, 12, feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida. No caso da cidade de São Paulo, ela está com alerta laranja para tempestade.

Alerta amarelo

O alerta de perigo potencial para chuvas intensas inclui áreas do Centro-Oeste, Norte, Sudeste e pequeno trecho da Bahia, no Nordeste, com duração prevista até meio-dia de sábado.

No Rio Grande do Sul, o alerta é de perigo potencial para tempestade e vai até as 18 horas desta sexta-feira.

Conforme o Inmet, há risco de chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Existe ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Inmet emite alerta amarelo para tempestade e chuvas intensas. Foto: Divulgação/Inmet

Entre as áreas afetadas pelo alerta amarelo de chuvas intensas estão cidades dos seguintes Estados:

Rondônia

Mato Grosso

Tocantins

Goiás, incluindo o Distrito Federal

Minas Gerais

Bahia

Espírito Santo

Rio de Janeiro

PUBLICIDADE Anteriormente, o Inmet havia emitido alerta laranja para tempestades em regiões do Brasil, o qual segue mantido, com apenas alterações na validade do aviso, que varia conforme o Estado atingido.

Em um trecho do alerta laranja que inclui o Rio Grande do Sul, o aviso é válido até as 18 horas desta sexta-feira. No recorte que abrange Paraná e Santa Catarina, o aviso vai até 22 horas também desta sexta-feira.

Já em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo (incluindo a capital paulista), Minas Gerais e Rio de Janeiro, a validade passou para meio-dia de sábado, 12. Os avisos podem ser atualizados pelo instituto.