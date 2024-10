Novas praias e marinas brasileiras recebem selo internacional de qualidade ambiental; veja quais

Praias de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Alagoas e Ceará foram reconhecidas pelo Júri Internacional do programa por atenderem critérios como qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística, de acordo com o Ministério do Turismo. No litoral paulista, a Praia do Tombo, no Guarujá, teve a renovação aprovada.

Criado pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE), o programa Bandeira Azul é um dos mais respeitados selos de qualidade ambiental do mundo. As praias e marinas certificadas precisam demonstrar continuamente seu compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.