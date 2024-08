Onda de calor chega até na Antártida e dispara novo alarme da crise climática

As temperaturas na superfície da Antártida Oriental estão mais de 28ºC acima do normal na segunda grande onda de calor a atingir a região nos últimos dois anos. Esta onda de calor histórica pode persistir por mais 10 dias e é um exemplo preocupante dos principais picos de temperatura que este clima polar poderá experimentar com mais frequência em um mundo que está se aquecendo.

"É um evento quase recorde (ou recorde) para a Antártida", disse Edward Blanchard, cientista atmosférico da Universidade de Washington (EUA). A grande amplitude da onda de calor também é notável, já que cobre grande parte da Antártida Oriental, que compõe a maior parte do continente. A onda de calor chega em meio ao inverno, então as temperaturas ainda estão por volta de menos -20ºC. Ainda assim, a anomalia é a maior do globo, de acordo com modelos meteorológicos.

Espera-se que as temperaturas permaneçam de 20ºC a 30ºC acima da média em partes da Antártida Oriental pelos próximos 10 dias. Elas estiveram substancialmente acima da média para a maior parte de julho, mas não tão altas quanto agora. Na semana passada, elas subiram para 12ºC acima da média.

As temperaturas na superfície da Antártida Oriental dispararam acima do normal na segunda grande onda de calor a atingir a região nos últimos dois anos. Foto: LANCE/EOSDIS/NASA

A estação do Polo Sul alcançará o julho mais quente desde 2002, cerca de 6.3ºC acima da média, segundo o especialista Stefano Di Battista. De 20 a 30 de julho, a temperatura média na estação foi de -47.6ºC, que é uma temperatura típica para o fim de fevereiro - o final do verão no continente.

Vostok, no centro da camada de gelo oriental, verá seu julho mais quente desde 2009, a aproximadamente 6.5ºC acima da média. “A onda de calor é extraordinária mais pela sua duração do que pela sua intensidade, embora alguns valores sejam notáveis,” afirma Di Battista.

Enquanto grandes partes do continente estiveram excepcionalmente quentes, uma onda de frio no norte trouxe frio extremo no início de julho. No dia 17, as estações meteorológicas em Dome Fuji caíram para menos -82.1ºC, a segunda temperatura de julho mais fria já registrada.



O que está causando a onda de calor?

As temperaturas de inverno na Antártida flutuam substancialmente por causa da falta de luz solar, mas esta onda de calor é um desvio muito maior do que o usual. É cedo para determinar todas as causas, mas os cientistas dizem que pode estar pelo menos parcialmente ligada a processos ocorrendo a 30 quilômetros acima da superfície na estratosfera.

“A estratosfera contém uma forte banda de ar frio e baixa pressão girando em torno de cada polo, conhecida como vórtice polar. O vórtice geralmente é forte e estável durante o inverno no hemisfério sul”, disse Amy Butler, cientista atmosférica da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, a Noaa, órgão do governo americano.

Mas este ano, segundo ela, foi abalado por ondas atmosféricas, enfraquecendo o vórtice e fazendo com que as temperaturas em alta altitude disparassem. “Isso é conhecido como evento de aquecimento súbito na estratosfera.”

“A principal razão pela qual é notável é porque geralmente é um período relativamente tranquilo do ano para o vórtice polar do Hemisfério Sul,” disse Amy. Este evento levou a algumas temperaturas recordes altas na estratosfera.

Os dados mostram que o evento de aquecimento súbito na estratosfera também está afetando a atmosfera inferior, onde o clima ocorre. O aquecimento enfraqueceu o cinturão de ventos de oeste ao redor do continente, comumente referido como a corrente de jato. Isso permitiu que o ar frio, normalmente confinado perto do Polo Sul, desviasse para o norte em direção à Nova Zelândia, ao sul da África e ao sul da América do Sul, como uma porta de geladeira entreaberta. À medida que o frio profundo escapou da Antártida Oriental, as temperaturas subiram dramaticamente em resposta. As pressões atmosféricas sobre a Antártida Oriental também estão subindo para níveis "absolutamente absurdos", tuitou Ben Noll, um meteorologista baseado na Nova Zelândia. "O clima no Hemisfério Sul está um pouco selvagem no momento!", escreveu.



Vários outros fatores também podem estar ajudando a intensificar a onda de calor. A cobertura de gelo marinho antártico é a segunda mais baixa já registrada para esta época do ano - apenas um pouco acima dos níveis recordes de 2023.

O gelo marinho ajuda a manter as regiões polares frias refletindo a luz solar de volta ao espaço. Ele também ajuda a manter o ar frio ao atuar como barreira entre o ar frio e as águas quentes abaixo, que estiveram excepcionalmente quentes este ano.

Em alta Sustentabilidade Quais as soluções inovadoras para tratar água que venceram disputa de empreendedorismo "É provável que ter menos gelo marinho e um Oceano Sul mais quente ao redor do continente 'carregue os dados' para um clima de inverno mais quente sobre a Antártida," disse Blanchard. "Desta perspectiva, pode ser um pouco 'menos surpreendente' ver grandes ondas de calor na Antártida este ano em comparação a um ano 'normal' com condições médias de gelo marinho." Os cientistas dizem que também é difícil ignorar que o mundo inteiro viu um calor recorde desde julho passado, consistentemente excedendo uma média de 1,5ºC de aquecimento acima da era pré-industrial. À medida que o globo aquece, porém, os polos estão aquecendo em uma taxa ainda mais rápida. Dados recentes de núcleos de gelo e modelagem mostram que a Antártida está aquecendo duas vezes mais rápido que a média global. "Com o aumento das temperaturas globais, isso eleva o potencial de 'linha de base' para as temperaturas médias", disse David Mikolajczyk, meteorologista na Universidade de Wisconsin-Madison. Como resultado, "eventos de aquecimento forte como este podem ocorrer mais frequentemente e ter impacto maior." A maior onda de calor na Antártida - e em qualquer lugar do mundo - ocorreu em março de 2022, quando a costa da Antártida Oriental subiu pelo menos 39ºC acima do normal. Cientistas no local usaram shorts e tiraram suas camisas, enquanto a área experimentava derretimento intenso. "Esses eventos de onda de calor estão, infelizmente, ficando menos e menos surpreendentes para mim nos últimos anos, quando vários desses eventos ocorreram", disse Sergi González Herrero, cientista atmosférico no Instituto WSL para Pesquisa de Neve e Avalanche.



