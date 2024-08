Onda de calor dá lugar a frio recorde no Sul e Sudeste; veja previsão

Depois de uma semana bastante quente, em pleno inverno, em razão da onda de calor que atingiu as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, uma nova massa de ar frio ganha destaque a partir deste fim de semana. Há possibilidade de novos recordes de baixa temperatura. Também há chance de neve no Sul brasileiro.

A nova condição climática avançou a partir da Argentina e do Uruguai, alcançando primeiramente o Sul do País, que já registra baixas temperaturas. O ar frio também afetará Estados do Centro-Oeste e do Sudeste. Conforme a agência de meteorologia Climatempo, a forte frente fria avança sobre o Sul do Brasil e a chuva e a queda de temperatura já estão sendo sentidas nos três Estados da região.

“Nesta sexta-feira, 23, a chuva se espalha mais sobre a região Sul. Além disso, os efeitos desta frente fria vão ser sentidos também em parte de Mato Grosso do Sul e até mesmo no Estado de São Paulo, além de outras áreas de ambas as regiões que também vão sentir a queda de temperatura”, acrescenta a Climatempo.

Durante o fim de semana, a medida que esta frente fria avança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, o ar frio de origem polar avança pelo interior do País.

Pedestres andam agasalhados em dia de temperatura baixa na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 29/04/2024

São Paulo

Na capital paulista, o forte calor deve predominar até esta sexta-feira, quando a frente fria derruba as temperaturas e traz chuva. Conforme a Meteoblue, há expectativa para precipitações ao longo do próximo fim de semana.

Veja a previsão para os próximos dias:

Sexta-feira: entre 17ºC e 33ºC;

Sábado: entre 14ºC e 24ºC;

Domingo: entre 9ºC e 14ºC.

Segunda-feira: 7ºC e 14ºC.

Veja a variação de temperatura esperada em algumas capitais brasileiras do Sudeste, Centro-Oeste e Sul:

Porto Alegre

Previsão de temperaturas mínimas de 5°C a 9°C até a segunda-feira, 26, e de máximas de 14°C a 17°C. Madrugada mais fria esperada: 5°C na segunda-feira, 26, e a tarde mais fria: 15°C no sábado, 24, e no domingo, 25, segundo a Climatempo.

Florianópolis

Previsão de temperaturas mínimas de 7°C a 13°C até a segunda-feira e de máximas de 15°C a 21°C. Madrugada mais fria esperada: 7°C na segunda-feira e a tarde mais fria: 15°C, no sábado.

Curitiba

Previsão de 15°C a 28°C nesta sexta, baixando para valores de 13°C a 14°C de máxima e de 1°C a 9°C de mínima no fim de semana e na segunda-feira. Madrugada mais fria prevista: 1°C na segunda-feira. Há possibilidade de recorde de menor temperatura do ano (Menor temperatura registrada até o momento é de 1,3°C em 13 de agosto). Tarde mais fria esperada: 13°C, no sábado, e no domingo.

São Paulo

Previsão de 17°C a 33°C nesta sexta-feira, baixando para valores de 24°C a 14°C de máxima e de 14°C a 7°C de mínima no fim de semana e na segunda-feira. Madrugada mais fria prevista: 7°C na segunda-feira. Há possibilidade de igualar recorde de menor temperatura do ano (7°C registrado em 11 de agosto). Tarde mais fria: 14°C, no domingo e na segunda-feira. Há possibilidade de recorde de menor temperatura máxima do ano (Menor máxima, até então, de 14,3°C foi registrada em 10 de agosto), de acordo com a Climatempo.

Rio de Janeiro

Previsão de 18°C a 37°C na sexta, baixando para valores de 29°C a 20°C de máxima e de 20°C a 15°C de mínima no fim de semana e na segunda-feira. Madrugada mais fria prevista: 15°C na segunda-feira. Tarde mais fria: 20°C, na segunda-feira. Há possibilidade de recorde de menor temperatura máxima do ano (Menor máxima registrada até agora é de 21,1ºC em 1º de julho). Belo Horizonte A sexta-feira e o fim de semana ainda serão muito quentes, com calor de até 33°C. A queda brusca da temperatura ocorre na segunda-feira. A previsão para o domingo é de 17°C a 32°C e para segunda, de 14°C a 24°C, podendo chegar aos 13°C na terça-feira, 27.

Vitória

A queda brusca da temperatura ocorre na segunda-feira. A previsão para o domingo é de 20°C a 28°C e para segunda, de 18°C a 22°C, podendo chegar a mínima aos 16°C na terça-feira. A tarde da segunda-feira pode ser a mais fria do ano e a madrugada de terça-feira pode registrar recorde de menor temperatura do ano. Até o momento, 19,3°C foi a menor máxima registrada em 12 de junho. Já a menor mínima é de 17,8°C no dia 11 de agosto.

Campo Grande

Previsão de 22°C a 32°C nesta sexta-feira, baixando para valores de 18°C a 25°C de máxima e de 10°C a 14°C de mínima no fim de semana e na segunda-feira. Madrugada mais fria: 10°C na segunda-feira e tarde mais fria: 18°C, no domingo.

Cuiabá

Previsão de 24°C a 41°C na sexta-feira, baixando para valores de 27°C a 31°C de máxima e de 16°C a 23°C de mínima no fim de semana e na segunda-feira. Madrugada mais fria: 16°C na segunda-feira e tarde mais fria: 27°C, no domingo, conforme a Climatempo.

Possibilidade de neve no Sul do País?

A frente fria que avança provoca chuva e vento sobre o Sul do País. A partir do fim de semana a entrada do ar frio de origem polar volta a derrubar as temperaturas nos três Estados da região com destaque para a madrugada de domingo. "As cidades mais altas da Serra Catarinense, em Santa Catarina, podem registrar neve entre a madrugada e a manhã de domingo, isto, porque teremos resquício de umidade e ar frio ganhando força. O fenômeno pode ser registrado em São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom Jardim da Serra", projeta a Climatempo. A a possibilidade de neve ainda é pequena, mas não está descartada. Na Região Sul do Brasil, a nova frente fria veio associada à formação de um ciclone extratropical no oceano, com a mudança nas temperaturas que começou a ser sentida já na quarta-feira, 21. Nesta sexta-feira, a região será marcada muita nebulosidade e chuva. Regiões Nordeste e Norte Nesta sexta-feira, o dia ainda será marcado com muito sol e calor nos Estados do Nordeste e do Norte do Brasil, mas com previsão de pancadas de chuva em algumas áreas, segundo a Climatempo. No Nordeste, as pancadas de chuva são previstas para o litoral, zona da mata e agreste, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Pode chover com moderada intensidade nas áreas litorâneas. Pancadas de chuva também são esperadas para o litoral do Maranhão.

“Na região Norte, as pancadas de chuva estão previstas para o norte e centro-oeste do Pará, Amapá, Roraima, para quase todo o Amazonas (exceto no sul do Estado) e para o extremo oeste do Acre. Estas pancadas de chuva devem acontecer de forma isolada e com curta duração”, acrescenta a empresa de meteorologia.