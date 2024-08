Ciclone extratropical afetará o tempo no Sul; vento forte e chuva são esperados

A Região Sul do Brasil deve enfrentar uma nova frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no oceano, com a mudança nas temperaturas começando a ser sentida já nesta quarta-feira, 21. Segundo a agência de meteorologia Climatempo, a atuação do ciclone vai intensificar os ventos em amplas áreas dos Estados do Sul, com rajadas que podem variar entre 71 e 90 km/h em regiões como Chuí e Torres, no Rio Grande do Sul.

O alerta principal nesta quarta-feira está nas regiões do oeste, campanha e sul do Rio Grande do Sul, com risco elevado de temporais e ventos fortes nessas áreas, podendo atingir velocidades entre 71 e 90 km/h. Nas demais áreas do Estado, os ventos também serão intensos, com rajadas entre 51 e 70 km/h.

PUBLICIDADE O tempo ficará ainda mais instável na quinta-feira, 22, com alerta de temporais e possibilidade de granizo isolado em algumas áreas. Na região metropolitana de Porto Alegre e na Serra, a chuva será de moderada a forte intensidade ao longo do dia. Em maio, o Estado sofreu com as fortes chuvas e, por conta disso, o Guaíba alcançou seu pico histórico, de 5,35 metros, ultrapassando o pico de cheia anterior, registrado em 1941, quando atingiu 4,76 metros. As enchentes deixaram um rastro de destruição nas cidades gaúchas, que ainda atuam para reconstruir o que foi afetado. Não há previsão de que o evento atual vá repetir as condições de maio.

Chuva de maio inundou diferentes partes da cidade de Porto Alegre Foto: Wilton Junior/Estadão - 11/5/2024

Em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná, a chuva também será intensa, com ventos fortes variando entre 71 e 90 km/h, enquanto na faixa central do Paraná, os ventos soprarão entre 51 e 70 km/h.

Os maiores acumulados de chuva nos próximos dias estão previstos para as regiões do oeste, campanha e sul do Rio Grande do Sul, além da faixa centro-oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, onde os volumes podem ultrapassar 80 milímetros.

Curitiba

Em Curitiba (PR), as temperaturas ficam firmes até sexta-feira, 23, com temperaturas mínimas oscilando entre 12ºC e 15ºC e máximas indo de 25ºC a 31ºC.

Publicidade

Segundo a Climatempo, há previsão de mudança brusca na temperatura no fim de semana, com direito a pancadas de chuva.

Veja a previsão para os próximos dias:

Quarta-feira: entre 15ºC e 26ºC;

Quinta-feira: entre 14ºC e 31ºC;

Sexta-feira: entre 12ºC e 25ºC;

Sábado: entre 8ºC e 13ºC;

Domingo: entre 5ºC e 13ºC.

Porto Alegre

Em Porto Alegre (RS), há expectativa das chuvas atingirem a capital nesta quinta e sexta-feira. Mas o tempo fica firme no sábado e domingo, quando não há previsão de chuva. Segundo o Climatempo, as temperaturas caem na sexta e seguem essa tendência no final de semana.

Veja a previsão para os próximos dias:

Quarta-feira: entre 16ºC e 29ºC;

Quinta-feira: entre 15ºC e 25ºC;

Sexta-feira: entre 9ºC e 15ºC;

Sábado: entre 8ºC e 15ºC;

Domingo: entre 6ºC e 13ºC.

Florianópolis