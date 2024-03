Ratos se espalharam numa ilha sul-africana. Agora o plano de extermínio inclui até helicópteros

Os ratos introduzidos acidentalmente em uma ilha remota perto da Antártida há 200 anos estão se reproduzindo fora de controle devido às mudanças climáticas, comendo aves marinhas e causando grandes danos em uma reserva natural especial com “biodiversidade única”.

Rato doméstico na Ilha Marion, na África do Sul; roedores estão se reproduzindo descontroladamente devido às alterações climáticas, comendo aves marinhas e causando grandes danos à reserva natural Foto: Stefan and Janine Schoombie via AP

O projeto Mouse-Free Marion - controle de pragas em grande escala - é considerado essencial para a ecologia do território desabitado da África do Sul e do Oceano Antártico em geral. Se for bem-sucedido, será a maior erradicação do gênero.

A ilha abriga populações globalmente significativas de quase 30 espécies de pássaros e um raro habitat não perturbado para albatrozes errantes - com sua envergadura de 3 metros - e muitos outros.

Não perturbado, pelo menos, até que ratos domésticos clandestinos chegaram em navios de caçadores de focas no início do século XIX, introduzindo os primeiros mamíferos predadores da ilha.

As últimas décadas foram as mais significativas em termos de danos causados pelos ratos, disse o Dr. Anton Wolfaardt, gerente do projeto Mouse-Free Marion. Ele disse que o número de ratos aumentou enormemente, principalmente devido ao aumento das temperaturas decorrente da mudança climática, que transformou uma ilha fria e varrida pelo vento em um lar mais quente, seco e hospitaleiro.

“Eles são provavelmente um dos animais mais bem-sucedidos do mundo. Eles chegaram a todos os tipos de lugares”, disse Wolfaardt. Mas agora, na Ilha Marion, “a temporada de reprodução foi estendida, o que resultou em um aumento maciço na densidade de camundongos”.

Os camundongos não precisam de incentivo. Eles podem se reproduzir a partir dos 60 dias de idade e as fêmeas podem ter quatro ou cinco ninhadas por ano, cada uma com sete ou oito bebês.

Estimativas aproximadas indicam que há mais de um milhão de camundongos na Ilha Marion. Eles estão se alimentando de invertebrados e, cada vez mais, de aves marinhas - tanto filhotes em seus ninhos quanto adultos.

Um único camundongo se alimenta de um pássaro várias vezes maior do que ele. Os conservacionistas tiraram uma foto de um rato empoleirado na cabeça ensanguentada de um filhote de albatroz errante.

Flagra do momento em que um rato se alimenta da cabeça de um filhote de albatroz errante na Ilha Marion, África do Sul Foto: Stefan and Janine Schoombie via AP

PUBLICIDADE O fenômeno de ratos comendo aves marinhas foi registrado em apenas algumas ilhas do mundo. A escala e a frequência dos ratos que atacam aves marinhas em Marion aumentaram de forma alarmante, disse Wolfaardt, após os primeiros relatos em 2003. Ele disse que as aves não desenvolveram os mecanismos de defesa para se protegerem contra esses predadores desconhecidos e muitas vezes ficam sentadas enquanto os ratos as mordiscam. Às vezes, vários camundongos se aglomeram sobre uma ave. Os conservacionistas estimam que, se nada for feito, 19 espécies de aves marinhas desaparecerão da ilha em 50 a 100 anos, disse ele.

“Essa ilha incrivelmente importante como refúgio para aves marinhas tem um futuro muito tênue devido aos impactos dos ratos”, disse Wolfaardt.

O projeto de erradicação é uma chance única de sucesso, sem margem para erros. Populações crescentes de camundongos e ratos têm sido problemáticas para outras ilhas. A Geórgia do Sul, no sul do Atlântico, foi declarada livre de roedores em 2018 após uma erradicação, mas esse foi um projeto de vários anos; o de Marion pode ser a maior intervenção individual.

Wolfaardt disse que o volume de planejamento necessário significa uma data provável de início em 2027. O projeto também precisa levantar cerca de US$ 25 milhões - parte dos quais foi financiada pelo governo sul-africano - e obter as aprovações regulatórias finais das autoridades.

Albatrozes habitam a Ilha Marion, um território sul-africano no Oceano Índico, perto da Antártida Foto: Stefan Schoombie via AP

Os cientistas já tentaram controlar os ratos de Marion no passado.

Eles já eram uma praga para os pesquisadores na década de 1940, então cinco gatos domésticos foram introduzidos. Na década de 1970, havia cerca de 2.000 gatos selvagens na ilha, matando meio milhão de aves marinhas por ano. Os gatos foram eliminados com a introdução de um vírus da gripe felina e a caça dos sobreviventes.

As ilhas são essenciais para os esforços de conservação, mas são frágeis. A organização Island Conservation afirma que elas são “epicentros de extinção” e que 75% de todas as espécies que foram extintas viviam em ilhas. Cerca de 95% delas eram espécies de pássaros.

“Esse é realmente um projeto de restauração ecológica”, disse Wolfaardt. “É uma daquelas raras oportunidades de conservação em que você resolve de uma vez por todas uma ameaça à conservação.” / AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.