Rodoviária de Porto Alegre fica alagada após temporal no RS; veja imagens

A rodoviária de Porto Alegre ficou alagada após temporais que atingem o Rio Grande do Sul entre domingo, 1º, e segunda-feira, 2. A Defesa Civil municipal já alertava neste fim de semana para a previsão de “chuvas fortes, rajadas de vento significativas, e risco de alagamentos em áreas urbanas, elevação nos níveis de arroios e córregos, além de possíveis transtornos como quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica”.

Rodoviária de Porto Alegre ficou alagada por conta de tempestades que atingem o Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução/X: @kassiaflores_

PUBLICIDADE Internautas publicaram no X (ex-Twitter) fotos da rodoviária alagada e relataram sentir medo de ficar no Estado, recordando a catástrofe climática que atingiu o RS em maio deste ano. A Defesa Civil de Porto Alegre afirma que está monitorando o impacto da chuva na região e com equipes nas ruas atendendo às ocorrências. Em casos de emergência, a população deve entrar em contato pelo telefone 199.

A forte chuva também provocou a queda de árvores e no fornecimento de energia elétrica em algumas regiões da cidade.

Queda de árvore em Porto Alegre Foto: Pedro Piegas/PMPA

Em maio deste ano, ao menos 169 pessoas morreram no Rio Grande do Sul em decorrência da chuva. Centenas de casas foram destruídas e Porto Alegre ficou debaixo d’água com a subida do Guaíba. O governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou um pacote para reconstrução do que ficou destruído após os temporais e medidas preventivas para esta próxima temporada de chuvas, que se inicia agora.

No sábado, 30, a Defesa Civil Estadual testou pela primeira vez um sistema de alertas via sinal de telefonia. A ferramenta foi criada em uma parceria do governo gaúcho com a Defesa Civil Nacional e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a população não precisa se cadastrar para receber os alertas. Eles serão recebidos mesmo que o telefone esteja configurado para o modo silencioso ou sem créditos. O objetivo é evitar mais mortes em tempestades.