Secretário-geral da ONU lança ‘SOS Global’ devido a rápida elevação do oceano pacífico

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, lançou nesta terça-feira, 27, um “SOS global” no topo de uma das ilhas do Pacífico, onde apresentou um relatório revelando a subida acelerada do nível do mar na região. “Estou em Tonga para emitir um SOS global - Salvem os Nossos Mares - sobre o rápido aumento do nível do mar. Uma catástrofe à escala global está colocando em perigo este paraíso do Pacífico”, declarou.

As ilhas do Pacífico, com uma população escassa e poucas indústrias pesadas, geram menos de 0,02% das emissões globais anuais de CO2. No entanto, este conjunto de ilhas vulcânicas e atóis de coral está cada vez mais ameaçado pela subida do nível dos oceanos.

Vista aérea de um naufrágio na costa nos arredores das Ilhas Salomão no Oceano pacífico Foto: Saeed Khan/SAEED KHAN

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) monitora marégrafos instalados nas praias do Pacífico desde a década de 1990. O relatório divulgado pela organização revela que os mares subiram cerca de 15 centímetros nos últimos 30 anos em algumas partes do Pacífico. A média global foi de 9,4 centímetros, conforme o documento.

“As populações, economias e ecossistemas de toda a região sudoeste do Pacífico são gravemente afetados pelos efeitos em cascata das alterações climáticas”, alertou a secretária-geral da OMM, a argentina Celeste Saulo. “É cada vez mais evidente que estamos ficando sem tempo para virar a maré”, acrescentou. /AFP