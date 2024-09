Umidificador ou purificador: o que saber na hora de comprar um? Veja dicas de especialistas

A seca provocada pela escassez de chuvas tem contribuído para a piora da qualidade do ar em diferentes cidades do Brasil, inclusive dentro de casas e apartamentos. Em São Paulo, onde a qualidade do ar por três dias seguidos esteve entre as mais poluídas do mundo, a situação se agrava ainda mais por conta da presença de material particulado de incêndios espalhados pelo País, que se misturam com a poluição gerada pela própria capital - que chegou a registrar uma chuva de fuligem na última quarta, 11.

Para o médico pneumologista Eduardo Algranti, coordenador da Comissão Científica de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o problema não é apenas a baixa umidade relativa do ar (URA), mas a combinação de vários elementos ao mesmo tempo que agravam o cenário.

Umidificadores são importantes para ajudar a melhorar a qualidade do ar em um ambiente fechado. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Estamos vivendo dias críticos, porque temos a soma de calor, baixa umidade do ar, poluição por material particulado, insolação e formação de ozônio aumentando. Somando tudo isso, é um coquetel muito agressivo para o organismo", diz o especialista. Na última terça-feira, 10, o Inmet emitiu alerta vermelho de grande perigo de onda de calor para cidades de ao menos nove Estados - o aviso é válido até o fim da noite de sexta-feira, 13. Ou seja, a situação tende a se estender por mais alguns dias.

Há uma série de estratégias para amenizar a baixa umidade relativa do ar e driblar esse “coquetel agressivo”, citado por Algranti. Além do uso de máscaras e constante hidratação, especialistas ouvidos pelo Estadão recomendam o uso de umidificadores e purificadores de ar em ambientes fechados.

“Quando se umidifica o ambiente, as partículas vão ser incorporadas no vapor da água, nas micropartículas de água, e se sedimentam mais fácil. Isso significa que a quantidade de material particulado no ar cai”, diz o pneumologista.

O umidificador é um equipamento que vai gerar a umidade para o ar. Possui um reservatório para armazenar a água, que será nebulizada por meio de ultrassom ou de aquecimento. O objetivo é que as moléculas de água líquida se transformem em vapor gerando a umidade.

Existe mais de um tipo de umidificador. O mais recomendado para residências são os ultrassônicos, considerados mais baratos e eficientes. Esses aparelhos têm a vantagem que não aquecem a água e, com isso, não aumentam a temperatura do ambiente, diz Robson Petroni, químico e especialista em Qualidade do Ar Interno e coordenador da Conforlab Engenharia Ambiental.

Em relação a manutenção, os especialistas alertam para os cuidados com a limpeza e a troca diária da água. “Existem bactérias que podem se instalar em umidificadores, como a bactéria Legionella e causar problemas de saúde como pneumonia. Mas se a água e o reservatório sempre estiverem limpos, o uso do umidificador pode ser muito benéfico, no que diz respeito ao conforto da respiração”, diz Petroni.

O pneumologista Eduardo Algranti também recomenda outras medidas, no caso de não ter esse tipo de equipamento em casa. “Uma saída para isso é colocar vasilhas de água espalhadas no ambiente. Quanto maior a superfície de contato entre a água com o ar, maior o nível de evaporação e melhor a umidificação. É muito prático, e pode funcionar”, diz Algranti.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que a umidade relativa do ar fique acima de 60%, e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece uma faixa adequada para umidade relativa do ar entre 35 % e 65% .

Segundo Robson Petroni, a sugestão é que os umidificadores sejam utilizados quando a URA estiver abaixo de 35%. "Essa faixa de umidade é a menos favorável para a presença da maioria dos microrganismos e vírus no ar". Por essa razão, o médico Eduardo Algranti recomenda também, além da compra de um umidificador, a aquisição de um medidor de umidade relativa do ar. "É de grande utilidade", afirma o pneumologista. "Nosso organismo não foi feito para respirar ar seco. Temos uma umidificação natural quando respiramos, e (o ar) já chega umidificado pelo próprio organismo na região alveolar. Quando você respira um ar seco, você começa a fazer com que a mucosa das vias aéreas superiores resseque e perca essa capacidade de umidificação. E isso, basicamente, acaba sobrecarregando toda a questão do sistema respiratório", acrescenta o médico.

Confira as dicas

Em alta Sustentabilidade ‘Estou apavorado. Ninguém previa isso; é muito rápido’, diz Carlos Nobre sobre crise climática Como os morcegos ajudam você a escapar de doenças e a ter comida na mesa? Comprar umidificadores do tipo ultrassônico;

Limpar periodicamente para evitar a proliferação de fungos e bactérias;

Usar quando a umidade relativa do ar estiver abaixo de 35%;

Pode ser utilizado em todas as horas e é benéfico em qualquer período do dia;

Evitar usar umidificadores com fragrâncias; os cheiros estão associados a alergias, irritações no sistema respiratório;

No caso de não ter umidificadores, utilizar bacias água. Purificador Para Robson Petroni, o cenário de seca e poluição que atinge o Brasil sugere o uso não apenas de um umidificador, mas também de um purificador. “O material particulado é a poeira que nunca se deposita. Ela é tão leve e tão pequena que fica sempre em suspensão do ar. Aí a gente respira essa poeira, passa pelo nosso organismo e acaba no curto, médio e longo prazo causando problemas na nossa saúde.” Diferente do umidificador, o purificador é um aparelho que limpa o ar ao fazer a remoção de material particulado, microrganismos e odores. O ar contaminado passa pelo filtro e sai limpo por um exaustor.

Fumaça cobre o céu de São Paulo; cidade tem registrado queda na qualidade do ar. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Os purificadores com determinados tipos de filtro têm capacidade de remover as partículas menores e mais nocivas à saúde. De acordo com o químico, a recomendação é a compra de purificadores com o filtro do HEPA.

“(Esse filtro) Tem alta capacidade para remover as partículas pequenas, que chamamos de PM10, PM2,5, PM1, e tornar o ar mais limpo″, diz. “A eficiência dele é de 99%, ou seja, a cada 100 partículas, ele filtra 99, conforme a especificação do fabricante.”

Para a compra de um purificador, é necessário verificar também a área onde o equipamento vai ser usado porque a eficiência do produto vai depender do volume ocupado pelo ar. Para isso, é preciso multiplicar essa área, com a altura do cômodo.

“Se meu ambiente tem 20 m³, eu preciso comprar um equipamento com 60m³ por hora de vazão. Então, a vazão do equipamento deve sempre ser três vezes maior que o volume de ar que está presente no ambiente”, diz Robson Petroni. “Essa é uma recomendação básica para o público doméstico”.

Confira as dicas