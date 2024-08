SP registra recorde de frio nesta terça-feira; veja a previsão do tempo

A Estação Parelheiros-Marsilac, na zona sul da capital paulista, registrou -1,7°C, a menor mínima absoluta deste ano, na manhã desta terça-feira, 27. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O recorde anterior do ano havia sido de 1ºC, no dia 13 de agosto. Em relação à menor mínima média, os termômetros marcaram 4,8ºC na cidade no início da manhã, superando o recorde anterior de frio.

O ar polar ainda continua influenciando a parte central do País, incluindo a capital paulista. Mesmo com a presença de sol ao longo do dia, a cidade vai manter a sensação de frio até durante a tarde. As madrugas também têm sido bastante geladas até agora.

O recorde anterior de menor temperatura média do ano em São Paulo havia sido de 6,8°C no dia 11 de agosto, segundo o CGE.

Pedestres andam agasalhados em dia de temperatura baixa na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 29/04/2024

De acordo com a Climatempo, a acentuada queda de temperatura que ocorreu em todo o Estado de São Paulo foi provocada por uma forte massa de ar frio de origem polar, associada com a frente fria que passou no fim de semana e também provocou chuva na região. A Defesa Civil Municipal mantém o estado de alerta para baixas temperaturas desde a sexta-feira, 23. Para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, entre em contato pelo 156.

Até quando vai o frio?

A expectativa é de que o ar frio intenso comece a se afastar na quarta-feira, 28, o que vai permitir a rápida elevação da temperatura. Na quinta-feira, 29, a previsão é de que as temperaturas sigam em elevação em todo o Estado.

“Após a passagem do ar frio de origem polar, e com a gradual elevação de temperatura, os níveis de umidade do ar voltam a ficar bastante baixos durante as tardes nos próximos dias. A umidade relativa do ar volta a ficar abaixo dos 20% em muitas áreas do Estado”, alerta a Climatempo.

A Meteoblue acrescenta que não há previsão de chuva para os próximos dias na cidade de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias:

Terça-feira: entre 4,8ºC e 18ºC;

Quarta-feira: entre 8ºC e 21ºC;

Quinta-feira: entre 12ºC e 25ºC;

Sexta-feira: entre 13ºC e 26ºC;

Sábado: entre 14ºC e 29ºC;

Domingo: entre 13ºC e 25ºC.

De acordo com o CGE da Defesa Civil do Estado, as menores temperaturas registradas até o momento disponíveis na base de dados foram:

Campos do Jordão: -0,8°C

Barra do Turvo: -1,5°C

Iperó: 2,0°C

Barueri: 3,4°C

Rancharia: 3,5°C

Itapeva: 3,9°C

Registro: 4,6°C

Iguape: 4,8°C

Itapira: 4,8°C

São Paulo (Interlagos): 4,8°C

Piracicaba: 4,9°C

Ituverava: 4,9°C

São Luiz do Paraitinga: 5,3°C

Pradópolis: 5,4°C

Bragança Paulista: 5,6°C

São Paulo (Mirante): 5,7°C

Ourinhos: 5,8°C

Bebedouro: 6,0°C

Avaré: 6,2°C

Ariranha: 6,8°C

Barra Bonita: 6,8°C

Bauru: 7,0°C

São Simão: 7,6°C

São Carlos: 8,2°C

Lins: 8,2°C

Barretos: 8,4°C

Marília: 8,6°C

Bertioga: 8,8°C

Presidente Prudente: 9,1°C

Tupã: 9,2°C

Cachoeira Paulista: 9,6°C

Valparaíso: 12,3°C

Veja recomendações para minimizar os riscos do frio, como hipotermia e doenças respiratória: