SP terá semana de calor, mas nova massa de ar frio já tem data; veja previsão

Uma forte onda de calor seguirá afetando cidades do Centro-Sul do Brasil pelo menos até sexta-feira, 23, quando uma nova massa de ar frio deve derrubar as temperaturas a partir do próximo fim de semana, de acordo com a agência de meteorologia MetSul.

Agosto terá ainda mais uma incursão de polar e que se dará no fim desta semana com nova queda acentuada da temperatura em diversos Estados que terão uma semana muito quente sob uma onda de calor", projeta a empresa de meteorologia. Uma massa de ar frio deve avançar a partir da Argentina e do Uruguai, alcançando os três Estados do Sul do Brasil entre sexta-feira e sábado, 24. "O ar frio, então, vai se mover para Norte na sequência rumo ao Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil com queda maior da temperatura no próximo fim de semana nestas regiões, encerrando o período muito quente", acrescenta a MetSul.

Antes da chegada do ar frio, são esperados vários dias de calor excessivo no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil com máximas de 40ºC a 43ºC entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, o calor também predomina até sexta-feira.

A nova incursão de ar frio, no entanto, não trará temperaturas tão baixas como na onda de frio anterior para o Centro Oeste e o Sudeste do País. Já no Sul, o impacto do ar frio será parecido com o do último evento, mas com mínimas um pouco mais altas que na incursão de ar polar entre os dias 9 e 11 de agosto.

Pedestres andam agasalhados em dia de temperatura baixa na Av. Paulista na cidade de São Paulo. Depois de semana quente, a expectativa é da volta do frio no próximo fim de semana. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 29/04/2024

São Paulo

Na capital paulista, onde o forte calor deve predominar até sexta-feira, quando a frente fria derruba as temperaturas e traz chuva. Conforme a Meteoblue, há expectativa para precipitações ao longo do próximo fim de semana.

Veja a previsão para os próximos dias:

Segunda-feira: entre 12ºC e 31ºC;

Terça-feira: entre 15ºC e 30ºC;

Quarta-feira: entre 15ºC e 29ºC;

Quinta-feira: entre 15ºC e 32ºC;

Sexta-feira: entre 15ºC e 32ºC;

Sábado: entre 13ºC e 20ºC ;

; Domingo: entre 9ºC e 14ºC.

Expectativa de geada

No Rio Grande do Sul, o ar frio começa a ingressar na quinta e toma conta do Estado já na sexta-feira.

“A nova incursão de ar polar, com a atmosfera mais seca, vai trazer geada em um grande número de cidades do Sul do Brasil e que talvez possa se estender a localidades mais ao sul do Mato Grosso do Sul e de parte do interior de São Paulo, sobretudo mais ao sul do território paulista”, estima a MetSul.