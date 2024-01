Abel optou pelos três zagueiros e isso deixou o Palmeiras sempre com jogadores livres, ora um dos próprios zagueiros, ora os homens do meio. Pena que nem sempre era Raphael Veiga, o melhor do jogo. Foi dele, aos 3 minutos do segundo tempo, o primeiro gol da vitória por 2 a 1. Veiga marcou seu quarto gol na competição em três partidas apenas. Ele é o artilheiro do Estadual. “Estamos numa evolução. A gente tem crescido nos últimos jogos. Comecei bem, fazendo gols e ajudando. Temos de melhorar a parte física, mas estamos no caminho certo”, disse.

A proposta do Santos no Allianz era clara desde o início, mesmo com três atacantes: tentar um contragolpe mortal, capaz de pegar a defesa rival desorganizada e fora de posição, o que não aconteceu na primeira etapa e até antes dos gols do rival. O que seu viu foi um grande domínio do Palmeiras, apesar da insistência das bolas levantadas para Flaco López. O atacante tentou quando a bola, claro, vinha nos seus pés ou na sua direção pelo alto. Nem todas achavam o grandalhão. Os 16 do segundo tempo, Roni achou e ele fez o segundo do Palmeiras, seu primeiro no ano.