São João de Campina Grande: um fim de semana de festa no Nordeste

Que me perdoe Wesley Safadão, mas todo meu interesse no São João de Campina Grande estava voltado para as quadrilhas, as tradições, as roupas de caipira e as comidas típicas. Por isso, quando veio o convite da Gol para passar um fim de semana na cidade no interior da Paraíba, logo me animei. Depois de editar tantas matérias sobre festa junina no Nordeste, conheci uma de pertinho e em ano comemorativo, a 40ª edição.

Festa junina em Campina Grande - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Ainda no aeroporto, saindo da sala de desembarque, vi um lindo painel de mosaico com um poema de Ariano Suassuna. Paraibano, o escritor é tema da maravilhosa exposição Movimento Armorial 50 anos, que vi depois no Museu de Arte Popular da Paraíba. Mostra o artista e intelectual completo que foi o escritor, dramaturgo e artista plástico Ariano Suassuna. Foi uma das boas surpresas que tive nos meus dias na cidade do interior do Nordeste.

Ariano Suassuna no Museu de Arte Popular da Paraíba

Conhecido localmente como Museu dos Três Pandeiros, devido à forma da construção desenhada pelo genial Niemeyer, o Museu de Arte Popular da Paraíba mantém a exibição em cartaz até 20 de agosto. Foi uma das boas surpresas que tive nos meus dias na cidade do interior do Nordeste.

Em frente ao museu, pegamos o divertido Ônibus do Forró. O city tour conta a história da cidade, por meio de música com literatura de cordel, apresentadas por uma cantora, um poeta e um trio de forró. Como junho deste ano não teria o tradicional Trem do Forró, parado desde o início da pandemia, a empresa Nova Turismo criou esse passeio para o período até 2 de julho.

Música e história no Ônibus do Forró

Peças da Associação das Mulheres Artesãs no mercado local

Pelo trajeto passamos diante do Monumento Farra de Bodega, com as estátuas de Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, e da Vila do Artesão, um mercado de artesanato. Mais tarde, fomos até lá para ver peças da produção local, entre elas as feitas pela Associação das Mulheres Artesãs de Campina Grande (Ama-CG).

Casa de Cumpade e Vila Sítio São João

Um dos pontos altos da viagem para mim foi a visita à zona rural. O restaurante Casa de Cumpade, no distrito de Galante, é mais do que um lugar para se comer uma ótima comida regional. O sítio tem redário, fazendinha, área de jogos e capela. O trio de forró tocou uma seleção de primeira enquanto almoçamos, incluindo apresentações do chef ao microfone, que brilha no palco, assim como diante do fogão. Neste período junino, ele é anfitrião do Arraia? de Cumpade, aos sábados, até 1º de julho.

Chef Cumpade João, talento também como cantor

O chef Cumpade João nos serviu uma mesa farta de gostosuras como porco ao molho de abacaxi, arroz de leite e purê de queijo. De sobremesa, uma cocada com amendoim deliciosa, sem pecar pelo excesso de açúcar. Ao longo do ano, Cumpade João inventa e movimenta a programação, preparando refeições com toques diferentes nas datas especiais, como o atual café da manhã junino.

Mesa farta no restaurante Casa de Cumpade

Com a mesma inspiração caipira, o Vila Sítio São João reproduz uma cidadezinha de interior nordestino, O cenógrafo e cordelista João Dantas criou os ambientes com uma incrível riqueza de detalhes. Tem gráfica de cordel (Estrela da Poesia Tiphografia de Cordel), vendinha (Budega do Seu Quincó), casa de farinha e igrejas. O Arraiá do Artesão é uma área do sítio com umas lojinhas ótimas para encontrar lembracinhas. Na Retalho (chalé 59), comprei um gatinho e uma boneca de pano, feitos de algodão colorido (uma lindeza que nasce na Paraíba já em tom de bege ou marrom).

Festa junina em Campina Grande: Sítio São João

Saindo da loja, vi dançando ali uma quadrilha com funcionários do sítio. Quem estiver em 28, 29 e 30 de junho pode assistir ao Festival de Quadrilhas Juninas na vila, com grupos profissionais que se apresentam durante o São João do Nordeste. O lugar conta ainda com parque de diversão e restaurantes. Funciona durante o período junino, até 16 de julho - de quarta a sexta, das 17h às 22h; sábado e domingo, a partir das 11h30, com shows de artistas regionalmente famosos.

Na vila, trios de forró e espaço para dançar

Quando anoiteceu, o calor deu trégua em Campina Grande. Se você for friorento, é legal levar um casaquinho leve nesta época do ano. Eu tinha botado um na bolsa, mas não senti necessidade de usar. Então por que essa recomendação? Você está no Nordeste, só que Campina Grande fica na Serra da Borborema, a 555 metros de altitude, e pode esfriar em certos períodos.

Programação dos shows no São João de Campina Grande

É mais fácil ver as grandes quadrilhas de competição a partir da segunda semana da festa junin de Campina Grande. Em 2023, elas passaram a se apresentar no Quadrilhódromo, perto do Parque do Povo. O Memorial do Maior São João do Mundo, dentro do Shopping Partage, mostra a história da festa; a sala tem cartazes das edições anteriores e antigos recortes de jornal.

A entrada ao Parque do Povo é gratuita; existe a opção de pagar por camarotes na área dos shows. A programação nos próximos dias incluem: Padre Fábio de Melo (20/6), Alok (22/6), Naiara Azevedo (28/6), Nattan (30/6).

Bandeirinhas típicas na decoração do Parque do Povo

No fim de semana dos dias 1º e 2 de julho, encerram a festa: Bruno e Marrone, Jonas Esticado, Walkiria Santos e Na Pegada do Coyote, no sábado; e Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Waldonys e Non, no domingo. Entre os patrocinadores do evento, a Gol tem voos extras para Campina Grande no período junino.

O ápice dos festejos gira em torno do Dia de São João, 24 de junho (sábado), noite em que se apresentam Fagner, Roberta Miranda, Jonny Garotinho e Fabrício Rodrigues. Na véspera (sexta 23/6), sobem ao palco Elba Ramalho, Capilé, Amazan e Sofia Gayoso. Alceu Valença, Gustavo Mioto, Humberto e Ronaldo e Ton Oliveira são as atrações do domingo (25/6).

'E na despedida...': show de Wesley Safadão

As noites com artistas famosos no Brasil inteiro costumam levar multidões ao São João de Campina Grande. Quando estive lá em 3 de junho, numa noite de sábado, a presença de Wesley Safadão na lista de atrações resultou em portões fechados no Parque do Povo, quando se chega ao limite de 60 mil pessoas. Mesmo sem conhecer o repertório, foi bacana ver os fãs cantando com o artista. Esse coro empolgado é muito responsável por até hoje não me sair da cabeça o réfrão "E na despedida...".

CHECK OUT

Culinária nordestina

Quem gosta de uma boa carne de sol com queijo coalho pode ir ao Tábua das Carnes. A porção de aipim (macaxeira ou mandioca) é deliciosa, com a casquinha da fritura e um recheio molinho por dentro. Outra boa opção para provar a culinária regional é o restaurante mais famoso de Campina Grande, o Bar do Cuscuz. O chope vem em canecas envolvas em gelo, delícia para acompanhar a carne de sol na nata, especialidade do restaurante.

Comida nordestina no Bar do Cuscuz

Regional ou não

O café da manhã do Slaviero Campina Grande inclui bolos regionais como o de aipim e o de leite. Eu caí dentro do bolo de tapioca, como eles chamavam o que no Rio a gente chama de cuscuz. Instalado num complexo empresarial com lojas, o hotel mantém o restaurante Aleatória, com música ao vivo e aberto para não hóspedes. Também serve pratos deliciosos que fogem da culinária regional, como salada de polvo e burrata.

Slaviero Campina Grande, com restaurante aberto ao público

Tecnologia com criatividade

Sabia que Campina Grande tem o Selo de Cidade Criativa da Unesco em Artes Midiáticas desde 2021? Tive conhecimento disso durante a visita ao Sesi Museu Digital. O centro cultural junta tecnologia com criatividade para mostrar a história da cidade e seus aspectos culturais e econômicos. Campina Grande é um dos maiores polos industriais do Nordeste; lá são fabricadas as mundialmente famosas Havaianas.

