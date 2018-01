Acidente com Angelica e Luciano Huck repercute nas redes sociais

Celebridade muito popular nas redes sociais, Luciano Huck tem 10,6 milhões de seguidores no microblog Twitter. Seu perfil no Facebook já foi curtido por 15 milhões de pessoas. Angélica tem 3,9 milhões de seguidores no Twitter e 5,6 milhões de fãs no Facebook. O acidente ocorrido na manhã deste domingo, 24, rendeu milhares de mensagens de fãs relatando o susto com a notícia e comemorando o fato de o casal estar bem.

"Família abençoada, Deus continuará sempre protegendo vocês. Obrigado, Senhor!!! Amo e me espelho nessa família linda", escreveu uma fã de Angélica."Força Angélica!!!! Nossa, imagino o desespero, você, seu marido e filhos no avião ... Força!!! Tudo vai passar!!! Vocës estão vivos, saúde!", escreveu outro fã.

"Que Deus abençoe você, Luciano Huck, e sua família... Jesus esteve no controle desta aeronave do começo ao fim. Ele tem um propósito em suas vidas... Entrega sua vida a Jesus, confia nele e ele tudo fará", escreveu um admirador do apresentador. "Meu querido, Deus abençoe você e sua família, e que esse acidente com seu avião seja somente pra fortalecer esse amor e mostrar pra todos que nada nem ninguém poderá abalar essa estrutura maravilhosa que é sua família", escreveu uma fã. Nos perfis dos dois apresentadores no Facebook, às 17h30 de hoje já havia mais de 10 mil mensagens referentes ao acidente.

Famosos

Enquanto esteve no Pantanal, a apresentadora Angélica gravou o programa "Estrelas" com os cantores Vanessa da Mata e Munhoz & Mariano e os atores Rodrigo Simas e Daniel Rocha. Quem também acompanhou o casal foi a repórter e apresentadora Glória Maria, que esteve com Angélica e Luciano até o embarque deles no avião que se acidentou. "Me despedi deles às 9 horas deste domingo. Estávamos todos felizes e tranquilos, foi um ótimo fim de semana. Tivemos um jantar maravilhoso na noite anterior, tudo estava perfeito. Fiquei muito apreensiva, mas pelo que sei está tudo bem com todos eles", disse Glória Maria ao jornal carioca "O Dia". Glória estava no Pantanal acompanhada pelas filhas Maria e Laura.

Além do casal de apresentadores estavam no avião os três filhos de Angélica e Luciano Huck - Joaquim, de 10 anos, Benício, de 7, e Eva, com 2 - além de duas babás. O avião, modelo modelo Embraer 820C, decolou às 10h45 (horário de Brasília) da Estância Caiman, reserva do Pantanal no município de Miranda, e seguiria para Campo Grande, num trajeto de cerca de 230 quilômetros. Com dez minutos de voo, às 10h55, o piloto informou aos controladores de voo uma falha no equipamento e avisou que faria um pouso de emergência. A aeronave aterrissou em uma fazenda próxima à rodovia MS-080, a 30 quilômetros de Campo Grande. Logo depois do pouso, um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) saiu da base de Campo Grande e seguiu até o local para prestar os primeiros socorros

Os sete passageiros e o piloto foram encaminhados em carros particulares para a Santa Casa de Campo Grande, onde deram entrada pouco depois das 11 horas (horário de Brasília). Em nota, a assessoria da unidade de saúde informou que "todos foram atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e submetidos a exames de raio-x, tomografia e demais procedimentos, não tendo sido diagnosticado nada grave em nenhum dos pacientes". Angélica e Luciano Huck, os filhos e as duas babás devem ser transferidos ainda neste domingo para o Hospital Albert Eisntein, em São Paulo

Angélica estava no Pantanal gravando o programa Estrelas, que comanda na Rede Globo. Huck acompanhava a mulher no trabalho. Nos últimos dias, os dois postaram fotos do local em suas contas no Instagram.

Segundo informações consultadas no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave, com matrícula PTENM, estava com a certificação em dia, válida até junho de 2019. O avião pertence a empresa Mato Grosso do Sul Taxi Aéreo Ltda. A Aeronáutica informou que a equipe do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa 4) já saiu de São Paulo rumo ao local do acidente para iniciar as investigações do caso.