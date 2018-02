Brasil adiciona 161,2 mil acessos de TV paga em agosto, diz Anatel

O grupo formado por Claro, Embratel e NET, controlado pela América Móvil, seguiu na liderança do mercado, com participação de 53,30 por cento (frente a 53,32 por cento em julho). A empresa foi seguida de Sky/DirecTV, com 29,22 por cento (frente a 29,42 por cento em julho).

A Oi ficou em terceiro lugar, com 5,01 por cento (na comparação com 4,81 por cento em julho), seguida por GVT, com 4,27 por cento (frente a 4,21 por cento em julho).

Em setembro, o grupo francês de mídia Vivendi fechou acordo para vender a GVT para a espanhola Telefónica em uma operação em dinheiro e ações, avaliada em cerca de 9,3 bilhões de dólares.

A Telefônica Brasil, controlada pelo grupo espanhol, teve 3,71 por cento de participação no mês passado, após 3,67 por cento em julho. Com isso, se a aquisição da GVT estivesse concluída, a Telefônica Brasil teria fatia de 7,98 por cento no mês passado, superando a rival Oi na terceira posição.

(Por Luciana Bruno)