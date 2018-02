Cantor e baixista da banda Cream, Jack Bruce morre aos 71 anos

Bruce coescreveu alguns dos maiores sucessos da Cream, incluindo "Sunshine of Your Love" e "I Feel Free", antes de a banda se separar depois de apenas dois anos, em 1968.

"O mundo da música será um lugar mais pobre sem ele, mas ele vive em sua música e para sempre em nossos corações", disseram os membros da família de Bruce no site do músico.

Bruce, que nasceu em Glasgow, começou a tocar baixo quando adolescente e deixou a escola de música porque não era permitido que tocasse jazz.

Depois de passagens por bandas britânicas de blues, ele recusou uma oferta de trabalho com o cantor norte-americano de soul Marvin Gaye a fim de se casar, de acordo com seu site.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele conheceu Clapton enquanto tocava em outra banda e os dois montaram a Cream em 1966 com o baterista Ginger Baker.

Após a Cream, Bruce tocou com grandes músicos de jazz, incluindo o guitarrista John McLaughlin e o baterista Tony Williams, e com estrelas do rock, como Lou Reed e Frank Zappa. O mais recente de muitos álbuns solo de Bruce foi lançado em março.

A imprensa britânica disse que Bruce vinha sofrendo de doença hepática.

(Por William Schomberg)