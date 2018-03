Chioro: 0,2% dos turistas foram atendidos nos estádios O ministro da Saúde, Arthur Chioro, afirmou no início da noite desta segunda-feira, 14, que um total de 7.055 dos turistas que foram aos estádios durante a Copa do Mundo passaram por algum tipo de atendimento médico. "Isso significa apenas 0,2% dos turistas da Copa. As estimativas dão conta de que 1% a 2% (dos turistas em outros grandes eventos) necessitam de algum atendimento", comparou.