Fluxo cambial fica positivo em US$118 mi em junho, diz BC

Em julho até o dia 4, o fluxo ficou negativo em 1,608 bilhão de dólares.

O desempenho do mês veio com a conta financeira --por onde passam os investimentos estrangeiros direito, em portfólio, entre outros--, com superávit de 1,89 bilhão de dólares.

Ainda segundo o BC, a conta comercial fechou junho com saldo negativo de 1,772 bilhão de dólares.

No acumulado do ano, informou ainda o BC, o fluxo cambial está positivo em 8,461 bilhões de dólares.

O BC informou também que os bancos tinham posição cambial vendida de 13,746 bilhões de dólares em junho, ante 14,342 bilhões de dólares em maio.

