Luto oficial em BH não evita concentração na Savassi Não adiantou a Prefeitura de Belo Horizonte ter cancelado eventos oficiais ligados à Copa do Mundo, nesta sexta-feira, 4, em função do luto oficial de três dias em memória às vítimas do desabamento do viaduto da avenida Pedro I. A região da Savassi, reduto de bares e onde os torcedores se concentram em dias de jogos, está lotada. O público, inicialmente previsto para o local de mais de 30 mil pessoas, não para de chegar.