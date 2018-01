Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 15

O Estadão Noite desta segunda-feira, 15, traz a análise de Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, sobre a possível saída do ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo e a mudança de rumos no Itamaraty.

João Ricardo Costa Filho, associado da Pezco Microanalysis e professor da Faculdade de Economia da FAAP, comenta a divulgação do IBC-Br e sinaliza os prováveis caminhos para 2015 e 2016.

Esther Solano Gallego, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madri e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), escreve sobre o impacto gerado pela onda de reajustes após aumento de salário dos ministros do STF.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paulo Daniel Watanabe, doutorando em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP) e professor de Relações Internacionais das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), explica a estratégia do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe após vitória nas eleições legislativas antecipadas.

Para completar a edição, o colunista do Estadão Luiz Zanin faz um balanço do futebol e da dança de cadeiras nos clubes brasileiros em 2014.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.