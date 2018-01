Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 3

O Estadão Noite desta sexta-feira, 3, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor, entre outras obras, de 'curso de Economia Política' (Atlas), sobre os 'encontros e desencontros políticos' de Dilma e Lula.

Marcelo Rubens Paiva discorre sobre a falta de debate para a solução de conflitos na sociedade e a continuidade de sistemas autoritários e burocráticos.

A socióloga Sara Toledo, doutoranda em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (Unesp - Unicamp- PUC-SP) e vinculada ao NEAI- IPPRI (Núcleo de Estudos e Análises Internacionais do Instituto de Políticas e Relações Internacionais da Unesp), comenta as manobras de Cunha e discussão sobre a maioridade penal.

Celso Ming, por sua vez, escreve sobre as críticas à política de juros do Banco Central para conter a inflação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, Reginaldo Leme comenta o desempenho de Massa e suas apostas para a próxima corrida.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.