Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 26

O Estadão Noite desta terça-feira, 26, traz a análise da professora de Direito Internacional Cynthia S. Carneiro sobre o drama dos imigrantes haitianos no Brasil.

A colunista Dora Kramer interpreta a ausência do ministro da Fazenda no anúncio de corte no Orçamento e o recolhimento da própria presidente Dilma em uma série de situações.

Gilles Lapouge, correspondente em Paris, trata das 'exigências britânicas' a partir do possível referendo sobre a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia.

Para completar a edição, o editor de esporte Luiz Antônio Prosperi comenta os rumos de Vanderlei Luxemburgo.

