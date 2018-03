PF realiza uma das maiores apreensões de cocaína no NE Com a participação de equipes da Polícia Civil, a Polícia Federal realizou nesta quarta-feira, 9, uma das maiores apreensões de cocaína registradas no Nordeste no País. Foram 761 kg de cocaína e 130 kg de maconha que estavam enterrados em uma casa no município de Mata de São João, litoral norte baiano, segundo informações da PF.