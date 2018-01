Pilotos da McLaren reclamam de fiscais de prova em Mônaco

O tradicional circuito é notório pela grande dificuldade de ultrapassagem, e o tráfego é frequentemente um problema na marcação de tempos.

Outra questão para os pilotos, no entanto, tem sido a dificuldade em aquecer os pneus da Pirelli, sendo preciso mais voltas do que o normal para se atingir velocidades maiores.

"O tráfego que tivemos aqui neste fim de semana foi bem ruim", disse Alonso, que vai largar na 13ª posição e busca marcar os primeiros pontos da escuderia na temporada.

"Parece ser um pouco estranho que não existam mais investigações em curso, e nos treinos livres foi simplesmente ridículo", acrescentou o espanhol.

"No FP3 (o terceiro e último treino antes da qualificação) não havia regras lá fora, as pessoas saiam do pit lane em uma volta muito lenta, você estava na volta mais rápida e eles tentavam fechar a passagem em cada ponto de freada."

Button, que vai largar em décimo, concordou que há um problema, mas sugeriu que isso seria inevitável devido à situação dos pneus.

"A sensação é de que está pior agora, mas vamos continuar fazendo isso a menos que haja penalização. Esse é o problema", disse ele aos repórteres.

(Por Alan Baldwin)