Preso casal acusado de matar filha de 2 anos no Rio

Segundo a polícia civil do Rio, que divulgou na manhã desta terça-feira as prisões, Willian e Janaina foram presos após denúncia anônima.

A garotinha Lhanna Elias da Silva sofria de epilepsia e deu entrada no Hospital Municipal de Guapimirim com marcas de queimadura e mordidas pelo corpo, que chamaram a atenção de uma médica. A direção do hospital então chamou o Conselho Tutelar. A criança chegou ao hospital em 2 de junho de 2013 e, sem resistir às lesões, morreu quatro dias depois.