Preso homem que teria estuprado a filha no RS A Delegacia de Polícia de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, realizou a prisão preventiva de um acusado de estupro hoje. A adolescente, grávida de 5 meses, relatou pela primeira vez na última sexta-feira que o responsável pela gravidez seria o próprio pai, suposto autor de estupro de vulnerável.