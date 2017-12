Preso motorista acusado de abusar de criança no Rio Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCAV) prenderam, na manhã desta quarta-feira, 05, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, o motorista português Carlos Inácio Coentro Portela, de 51 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. A prisão foi feita em cumprimento ao mandado de prisão temporária de 30 dias, expedida pela 32ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de estupro de vulnerável.