Segunda prévia do Ibovespa confirma exclusão das ações de Hering e Oi

SÃO PAULO - A segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa, válida para o período de maio a agosto de 2016, confirmou a exclusão das ações ordinárias da Cia Hering e Oi, conforme já havia indicado a primeira prévia.

A saída dessas duas ações já era esperada pelo mercado. Não ocorreram inclusões, também como previsto em projeções de analistas.

As ações preferenciais do Itaú Unibanco permanecem como as de maior peso no Ibovespa, com participação de 10,585%. Na sequência aparecem Ambev ON, com participação de 8,463%, e Bradesco PN, de 7,814%. As ações ON e PN da Petrobrás ficam com peso de 3,599% e 4,361%, respectivamente. Já os papéis da Vale têm participação de 3,099% na PNA e de 3,046% na ON.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A terceira prévia será divulgada no dia 29 de abril. As mudanças entram em vigor a partir de 2 de maio.