Testemunhas começam a depor no processo da boate Kiss A Justiça de Santa Maria (RS) começou a tomar os depoimentos de testemunhas da tragédia da Boate Kiss nesta quinta-feira, 22, iniciando mais uma etapa do processo criminal contra quatro réus acusados de homicídios e tentativas de homicídios. Ao todo, serão ouvidas 74 pessoas. Depois das testemunhas será a vez dos réus. Ao final da instrução, o juiz Ulysses Fonseca Louzada emite a sentença de pronúncia e encaminha a decisão para o Tribunal do Júri. Não há prazo previsto para tal definição.