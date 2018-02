Vai a 30 total de casos suspeitos de gripe suína no País Subiu para 30 o número de casos suspeitos de Influenza A (H1N1), a gripe suína, no Brasil, segundo anúncio feito na tarde de hoje em nota do Ministério da Saúde. "As amostras com secreções respiratórias desses pacientes estão em análise laboratorial. Parte dos resultados pode sair ainda hoje", traz o comunicado. Ontem foram confirmados quatro casos no País - dois em São Paulo, um no Rio e outro em Minas Gerais.