Metrô 50 anos: inauguração sem povo no aniversário do governador, passeio e bilhete como lembrança

Estadão - 15/9/1974

Estadão - 15/9/1974 Foto: Acervo/ Estad

PUBLICIDADE O sistema de metrô da quarta maior cidade do mundo faz aniversário, completa 50 anos. Foi aberto ao público e realizou sua primeira viagem oficial em 14 de setembro de 1974 . É um “jovem”, se comparado ao primeiro metrô da América Latina, o de Buenos Aires que funciona há mais de um século e foi inaugurado em 1913. O trânsito e a carência de transporte público em São Paulo eram um problema conhecido desde o início do século 20 . A cidade, que contava com 70 mil habitantes em 1890, viu esse número saltar para 240 mil em 1900 e em 1920 para 580 mil. Mesmo, assim, décadas se passarem até que sua população pudesse dispôr de um transporte rápido como o metrô.

Metrô, política e samba

“Deixem bem claro que a população não poderá entrar nas estações, e que qualquer tentativa desse tipo só servirá para criar tumulto”, advertiu o organizador da festa aos jornalistas. A data da inauguração da primeira linha de metrô do Brasil foi estrategicamente escolhida: 14 de setembro de 1974, dia do aniversário do governador de São Paulo, Laudo Natel.

Cerca de 5 mil autoridades foram convidadas para estrear a pequena linha de sete quilômetros que ligava as Estações Jabaquara e Vila Mariana, com cinco paradas entre elas. A escola de samba Vai-Vai e o sanfoneiro Mario Zan animaram as festividades. A obra foi entregue inacabada.

Uma página do jornal do dia seguinte sintetizava o evento do dia anterior: “O grande comício teve até passeio de metrô.” Naquele sábado de sol, autoridades ocuparam os trens para a viagem inaugural, aos passageiros o sistema foi aberto na segunda-feira, 16 de setembro.

Equipe do metrô de São Paulo durante a inauguração do trecho da linha Norte-Sul na estação Jabaquara. São Paulo, SP, 14/9/1974. Foto: Antônio Lúcio/Estadão

Cerimônia de inauguração de trecho da linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo. São Paulo, SP, 14/9/1974. Foto: ARQUIVO

Operários trabalham em obras de construção do metrô da capital paulista, na década de 70. Foto: Acervo/Estadão

Estadão - 17/9/1974

Estadão - 17/9/1974 Foto: Acervo Estadão

Jornal da Tarde - 14 de setembro de 1974

Jornal da Tarde - 14/9/1974 Foto: Acervo/ Estadão

Bilheteria do Metrô de São Paulo durante a cerimônia de inauguração de trecho da linha Norte-Sul. São Paulo, SP, 14/9/1974 Foto: ARQUIVO

Operários viajam de metrô na inauguração de trecho da linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo. São Paulo, SP, 14/9/1974. Foto: Acervo/Estadão

Operários viajam de metrô durante a cerimônia de inauguração de trecho da linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo. São Paulo, SP, 14/9/1974. Foto: Acervo/Estadão

Lembrança para os netos

Um passeio turístico, foi com esse o espírito que os paulistanos experimentaram as primeiras viagens do recém inaugurado Metrô de São Paulo, em 16 de setembro de 1974. A reportagem do Estadão, publicada em 17 de setembro , trouxe depoimentos de alguns dos primeiros passageiros a experimentar o sistema de trens subterrâneos da cidade.

Entrada do metrô de São Paulo, Linha norte - Sul recém inaugurada convida população a conhecer a estação, São Paulo, SP, 1974. Foto: Messias A. Silva/Estadão

Um dos entrevistados, morador da Bela Vista, havia acordado cedo, tomado um ônibus até a estação Santa Cruz e às “9 horas estava estava na plataforma , atrás da risca amarela de segurança, esperando o primeiro trem chegar”. Haroldo Maranhão, de 57 anos de idade, também contou ao jornal que havia comprado bilhetes extras para presentear os netos.

Um outro entrevistado, animado com a novidade, também havia levantado cedo para ver “o começo da solução dos problemas de trânsito de São Paulo.”

O prefeito de São Paulo, Miguel Colasuonno, em vagão de metrô, durante suas obras. São Paulo, SP, 21/7/1974. Foto: Sidney Corrallo/Estadão

O prefeito Miguel Colasuonno juntou-se aos aposentados, estudantes e outros curiosos na primeira manhã de funcionamento do metrô. Com o bilhete custando de 1,50 cruzeiros (equivalente a R$8,75 hoje), o metrô transportou 7.744 passageiros em quatro horas e arrecadou 11.616 cruzeiros. Registrou algumas falhas, teve uma escada e uma bilheteria vandalizadas por colegiais.

Hoje o bilhete custa R$5,00 e o metrô transporta mais de 4 milhões de passageiros diariamente durante a semana. Com 104,4 km de extensão e 91 estações, o sistema dispõem de 6 linhas hoje.

Jornal da Tarde - 16 de setembro de 1974

Jornal da Tarde - 16/9/1974 Foto: Acervo/ Estadão

Jornal da Tarde - 16/9/1974 Foto: Acervo/Estad

O “subterrâneo”

A primeira notícia no Estadão discutindo a implantação de um sistema de metrô na cidade é de 2 de setembro de 1927 . Escreveu o jornal, “como único meio de eliminar o congestionamento do Triângulo, recomendamos que se dê início a um sistema subterrâneo e de linha em planos diferentes para ser propriedade da cidade, e pago por um pequeno incremento nas passagens, devendo a própria seção ser uma estação subterrânea no largo da Sé e uma linha em direção Leste”.

Início às obras do metrô na gestão do prefeito José Vicente Faria Lima, São Paulo, SP. 14/12/1968. Foto: Acervo/Estad

Estadão - 3 de abril de 1968

Foto: Estadão

O então prefeito de São Paulo, Faria Lima , é visto em cima de trator ao dar início às obras do metrô na cidade, São Paulo, SP. 14/12/1968. Foto: ARQUIVO

Estadão - 25 de abril de 1968

Foto: Estadão

Em 1968, quando o projeto do metrô foi concebido, os moradores e políticos de São Paulo sonhavam com um novo meio de transporte subterrâneo capaz de desafogar o engarrafamento das ruas e oferecer um meio transporte rápido para os quase 6 milhões de habitantes da capital. ”Serão muitas horas de economia para todos”, apostavam os técnicos da prefeitura. “O metrô não será apenas a solução dos problemas de transportes coletivos da capital, será importante também para o desenvolvimento industrial de todo o Brasil”, declarou na época ao Estadão o prefeito Faria Lima.

Operários trabalham na construção de túnel do metrô de São Paulo, na década de 70. Foto: Acervo/Estad

Vistoria das obras de construção do metrô da capital paulista, na década de 70. Foto: Alfredo Rizzutti/Estadão

Obras da linha norte-sul do Metrô, na Rua Vergueiro, região central da cidade de São Paulo. São Paulo, SP, 31/3/1973. Foto: Reginaldo Manente/Estadão

As equipes responsáveis pela arquitetura do metrô anunciavam um projeto inspirado em Paris, “com cancelas automáticas que se fecham quando o trem entra na estação, além de perfeita iluminação dos ambientes e jogo de cores”.

Em 24 de abril de 1968 foi formada oficialmente a Companhia do Metropolitano de São Paulo, em dezembro tiveram início as obras. No dia 15, o trânsito foi interrompido para ser fincada a primeira estaca para a construção do metrô, entre a rua Domingos de Morais e a avenida Jabaquara. De acordo com a reportagem, a previsão era que primeira linha deveria estar toda concluída em 1972.

Estadão - 15 de maio de 1969

Estadão -15/5/1969 Foto: Acervo Estadão

Viagem teste

Em 6 de setembro de 1972 foi dada a largada e os paulistanos puderam ver em ação o mais eficiente sistema de transporte público da cidade. Um palco foi montado no pátio do Jabaquara para a cerimônia de início dos testes. Fechado ao público. apenas autoridades embarcaram nos trens para o percurso experimental. O trajeto tinha cerca de 400 metros e foi percorrido a 20 quilômetros por hora. Do lado de fora, cerca de duas mil pessoas aplaudiam.

Vista geral do novo metrô de São Paulo. São Paulo, SP. 15/8/1974. Foto: Acervo/Estadão

Entre as autoridades presentes no evento estavam o presidente Médici, o governador Laudo Natel e o prefeito Figueiredo Ferraz. À imprensa, e aos demais, o presidente do metrô, Plínio Assmann dava explicações sobre o funcionamento do sistema, sempre acompanhando com os olhos a passagem do trem protótipo. Coube ao presidente Emílio Garrastazu Médici apertar um botão que, simbolicamente, inaugurava o primeiro metrô do Brasil.

“O metrô de São Paulo está andando”, noticiou o Estadão na edição do dia seguinte aos testes.

Estadão - 7 de setembro de 1972

Estadão - 07/9/1972 Foto: Acervo/Estadão

