Michael Jackson, com Jackson Five, se apresentava pela primeira vez no Brasil há 50 anos

Michael Jackson e seus irmãos, integrantes dos Jackson Five, durante entrevista. São Paulo, SP, 1974. Foto: Acervo/Estadão

Tito, Marlon, Michael, Jermaine, Jackie e Randy, os seis garotos da família Jackson que aparecem na foto tirada em setembro de 1974 em São Paulo, chegavam à cidade para uma curta temporada de shows com a mala recheada de sucessos. ABC (1970), Never Can Say Goodbye (1971), I’ll Be There (1970), I Want You Back (1969) e I Wanna Be Where You Are (1972) eram apenas alguns dos hits que os fãs aguardavam ver nas apresentações dos Jackson Five no Anhembi.

Michael Jackson já tinha status de estrela pop na sua primeira passagem pelo Brasil. Com 16 anos de idade, ele liderava os vocais do grupo e já havia lançado quatro álbuns solos.

Jornal da Tarde, 13/11/1974. Foto: Acervo/Estadão

Jacksons na Tupi e no Anhembi

PUBLICIDADE Em 13 de setembro de 1974, o Jornal da Tarde publicou um perfil do grupo que se apresentou na TV Tupi e que, naquela mesma noite, realizou seu primeiro show no Palácio das convenções do Anhembi . “Jackie - 23 anos - canta no coro, dança, é o coreografo do conjunto e ainda toca piano; Tito -21 anos - comanda as guitarras e lidera o grupo; Jermaine - 20 anos - é o solista na ‘área romântica’, toca baixo e ainda funciona como o galã do conjunto; Marlon - 17 anos - faz parte do coro, é o que mais dança e se preocupa com a coreografia; Michael - 16 anos - é a vedete do grupo: canta, dança e lidera as entrevistas; e Randy - 12 anos - o mais novo integrante do sexteto, toca tudo o que for percussão”, dizia a matéria, que tratava o grupo como uma talentosa família artística.

As denúncias de abusos cometidos por Joe Jackson, pai dos garotos, só viria à tona décadas depois.

Os integrantes do Jackson Five nos estúdios da TV Tupy, no bairro do Sumaré, em São Paulo. São Paulo, SP. 12/9/1974. Foto: Acervo/Estadão

Anúncio dos shows dos Jackson Five, no Jornal da Tarde de 12/11/1974. Foto: Acervo/Estad

Apresentação do grupo Jackson Five, São Paulo, SP, 12/9/1974. Foto: ARQUIVO

Apresentação do grupo Jackson Five, São Paulo, SP, 12/9/1974. Foto: ARQUIVO

Estrelas da Motown

Uma banda familiar de Rhythm and Blues e Soul, de Gary, Indiana, os Jackson 5 - com uma formação que ainda não contava com Randy, o caçula - viram as portas se abrirem quando a diva disco Diana Ross decidiu apadrinhar o grupo e os levou à gravadora Motown.

Os primeiros singles, ABC e I Want You Back foram lançados em 1970 e logo chegaram ao topo da Billboard. ABC assumiu a primeira posição da lista em 25 de abril daquele ano, desbancando Let It Be, dos Beatles. Com coreografias bem ensaiadas e a doce e ímpar e voz de Michael Jackson, o grupo foi um dos maiores fenômenos da música pop no início da década de 1970.

Publicidade

Michael Jackson retornou ao Brasil quase duas décadas depois em 1993, quando realizou seus únicos shows (sólo) no País. No Estádio do Morumbi, em 15 de outubro daquele ano, num show repleto de luzes e fogos, os fãs puderam ouvir sucessos atemporais como Thriller, Billie Jean, Black Or White, além de Dangerous, que dava nome à turnê. O artista encerrou a apresentação com Heal the World.

O cantor Michael Jackson em apresentação no Estádio do Morumbi, em São Paulo. São Paulo, SP, 15/10/1993. Foto: Epitácio Pessoa/Estadão Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

Estadão - 16/10/1993

Estadão - 16/10/1993 Foto: Acervo/Estad