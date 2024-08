Arranjei uma Zilda, linda de morrer. Eu a vi tocando acordeon com o irmão no circo e perguntei: “Esse rapaz, quem é?” E ela: “É meu namorado”. Então disse: “Manda esse cara passear e vem trabalhar comigo. Eu pago”. Aceitou e botei ela pelada, — ai, capeta, — de rumbeira, era o maior show do circo. Aí eu exigia pôr no circo um porteiro meu, para controlar a bilheteria. Esse porteiro trabalha comigo até hoje, é o chefe do setor de carros, o Walter Garcia Filho.

E como você fazia para anunciar o show?

Saí pela rua espalhando cartazes e gritando no alto-falante: “Alô, alô, aqui é o peru que fala. Sábado e domingo no circo tal. Eu só perdia para o Tonico e Tinoco. Nesse tempo eu fiz também campanha para o deputado Cunha Bueno; na primeira vez, para comprar um jipe. Não tinha gravador, tinha de falar no alto-falante ao vivo, sem parar. Eu tomava Cálcio-Cetiva na veia para aguentar o circo e os comícios. Eu levava mais de dez mil pessoas. E aguentava o público até o Bueno chegar.