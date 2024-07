Uma mulher de 42 anos foi presa pelo rapto de uma bebê recém-nascida no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais, nesta quarta-feira, 24. A suspeita foi localizada com a criança em Itumbiara, em Goiás, após buscas realizadas pela Polícia Civil dos dois Estados.

A bebê foi levada da maternidade por volta da meia-noite desta terça-feira, 23. Trajada como profissional de saúde e portando crachá do hospital, a suspeita entrou no quarto e se passou por médica pediatra para tirar a criança da mãe. Em seguida, entrou num banheiro e colocou a menina em uma mochila antes de ir embora.

Bebê recém-nascida foi raptada por falsa médica na maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia Foto: Cristiano Vieira Sobrinho/HC-UFU/Ebserh

Logo após o ocorrido, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar e forneceu imagens de câmeras de segurança para os agentes. A superintendência da unidade esteve reunida nesta manhã para tratar do caso. Por meio de nota, a instituição disse que iniciou apuração interna para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.