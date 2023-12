Braskem diz que área de risco em Maceió foi totalmente desocupada pela Defesa Civil

Moradores de 23 imóveis que seguiam vivendo em áreas classificadas como de risco em Maceió foram realocados pela Defesa Civil após determinação judicial, informou neste sábado, 2, a Braskem. Assim, a empresa destacou que 100% da área está agora desocupada. A cidade teve o estado de emergência reconhecido diante do risco iminente de colapso de uma mina operada pela Braskem.

A empresa divulgou novo comunicado neste sábado e lembrou que a chamada área de resguardo no bairro do Mutange está desocupada desde abril de 2020; a realocação começou em dezembro de 2019. O coronel Moisés Melo, coordenador da Defesa Civil de Alagoas, afirmou que a mina da Braskem pode colapsar a qualquer momento, mas que a cratera resultante deve ser preenchida imediatamente pela água da Lagoa Mundaú. Segundo ele, o dano não será tão grande quanto o esperado.

A extração de sal-gema em Maceió foi totalmente encerrada em maio de 2019, e a Braskem destacou na nota que vem adotando as medidas para o fechamento definitivo dos poços de sal Foto: REUTERS/Jonathan Lins

Segundo a Braskem, os dados atuais de monitoramento “demonstram que a acomodação do solo segue concentrada na área dessa mina e que essa acomodação poderá se desenvolver de duas maneiras”. A primeira, disse a empresa, é o cenário de “acomodação gradual até a estabilização”; “o segundo é o de uma possível acomodação abrupta”. “Todos os dados colhidos estão sendo compartilhados em tempo real com as autoridades, com quem a Braskem vem trabalhando em estreita colaboração.”

A extração de sal-gema em Maceió foi totalmente encerrada em maio de 2019, e a Braskem destacou na nota que vem adotando as medidas para o fechamento definitivo dos poços de sal, “conforme plano apresentado às autoridades e aprovado pela Agência Nacional de Mineração (ANM)”. “Esse plano registra 70% de avanço nas ações, e a conclusão dos trabalhos está prevista para meados de 2025.”

A prefeitura local segue atualizando o status da mina. A Defesa Civil informou que o deslocamento vertical acumulado da mina n° 18 é de 1,56 centímetros e a velocidade vertical é de 0,7 centímetros por hora, “apresentando um movimento de 13 centímetros nas últimas 24 horas”. “Foi registrado na região da mina n°18 um sismo com magnitude de 0,89 a cerca de 300 metros de profundidade na madrugada deste sábado”, acrescentou.

“Por precaução, a recomendação é clara: a população não deve transitar na área desocupada até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo”, declarou a prefeitura.