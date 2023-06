Qual a população da sua e de outras cidades? Consulte o resultado do Censo do IBGE 2022

Novos dados populacionais foram divulgados nesta quarta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), baseados na coleta do Censo de 2022. No total, o País ultrapassou a marca de 203 milhões de habitantes, mas registrou o menor ritmo de crescimento de todo o período de análise, que data do fim do século 19.

Com mais de 11 milhões de pessoas, São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. Na outra ponta, Serra da Saudade, com 833 habitantes, é a menos populosa.

Consulte a população da sua cidade

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010 (data da última contagem) a 2022, a taxa média de crescimento anual da população foi de 0,52% - a primeira abaixo de 1% e a menor registrada desde o primeiro levantamento feito no País, em 1872.

Ritmo de crescimento foi abaixo do projetado pelo IBGE. São Paulo (foto) é a cidade mais populosa do País Foto: Taba Benedicto/Estadão

Os dados revelam também inédito movimento de interiorização da população. Entre as possíveis explicações, estão o avanço do agronegócio, um dos principais motores da economia nos últimos anos, e também as mudanças nas dinâmicas de trabalho, que permitiram o trabalho remoto e menor concentração de mão de obra em grandes centros urbanos.

Variação da população por município

A população total do País chegou a 203,1 milhões em 2022, bem abaixo dos 214,8 milhões projetados pelo próprio IBGE para o ano passado. Ainda assim, o crescimento é de 6,5%, ante o último censo demográfico, com acréscimo de 12,3 milhões no período.

Até a década de 1940, havia altos níveis de fecundidade e mortalidade, mas avanços na Medicina permitiram que a população vivesse mais. “Com o início da redução dos níveis de mortalidade, a partir de meados dos anos 1940, e a manutenção dos altos níveis de fecundidade, o ritmo do crescimento populacional aumentou”, sustenta o relatório do Censo.

Demógrafo e sociólogo, José Eustáquio Diniz avalia que o Brasil está diante de um grande desafio nos próximos anos, diante do acelerado envelhecimento da população, constatado pelos números do Censo 2022. Com crescimento populacional de 0,5% - o menor registrado em 150 anos -, o País precisa, segundo ele, se apressar para aproveitar as vantagens do bônus demográfico, quando a população economicamente ativa é superior à de crianças e idosos. É essa janela de oportunidade que dá condições de crescimento econômico mais veloz.

Os primeiros números do Censo 2022 também indicam um substancial crescimento no número de domicílios no País. De um total de 67.569.688 registrados em 2010 (data do censo anterior), o número saltou para 90.688. 021 – um aumento de 34% ou o equivalente a 1/3 do total. Este aumento foi registrado em todos os Estados e no Distrito Federal.