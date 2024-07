Cidade brasileira é eleita o melhor destino de férias da América do Sul; veja qual

A cidade do Rio de Janeiro foi eleita o melhor destino de férias na América do Sul pela World Travel Awards (WTA), premiação internacional do setor de turismo. Os vencedores das diferentes categorias na edição de 2024 do WTA - o Brasil foi laureado em outras sete categorias - foram revelados pela entidade na última terça-feira, 2.

Para ganhar o prêmio, a capital fluminense desbancou outras oito concorrentes: Bogotá e Medellín (Colômbia); Buenos Aires (Argentina); Montevidéu (Uruguai); Lima (Peru), Cuenca e Guayaquil (Equador); e também São Paulo. Nos últimos três anos (entre 2021 e 2023), o prêmio foi entregue para Guayaquil.

Rio também venceu o prêmio de "Principal destino cultural da América do Sul em 2024″, e o Copacabana Palace, localizado na cidade, foi o primeiro lugar nas categorias de Hotel Líder da América do Sul 2024 e melhor Suíte de hotel líder na América do Sul. A cidade de São Paulo também foi agraciada com alguns prêmios. A capital paulista foi eleita o Principal Destino de Turismo Esportivo da América do Sul 2024 e o Hotel Fasano, localizado no Itaim Bibi, zona sul da cidade, foi eleito o melhor Novo Hotel Líder da América do Sul nesta edição do WTA.

A World Travel Awards também premiou o Tauá Resort & Convention, em Atibaia, interior de São Paulo, como o melhor Resort Familiar Líder na América do Sul e o Saint Andrews, em Gramado, no Rio Grande do Sul, como o número um na categoria Hotel de luxo líder em suítes na América do Sul.

Veja lista de premiações concedidas a cidades e estabelecimentos do Brasil