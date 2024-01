Como escolher um cruzeiro que combine com você? Confira oito destinos, para diferentes perfis

Cruzeiro não é tudo igual. A experiência pode mudar completamente dependendo do destino, do tamanho da embarcação, da época do ano, entre outros fatores. Para escolher a opção ideal, segundo João Pedro Bárbaro, gerente geral da Qualitours, operadora especializada em cruzeiros que faz parte do ecossistema BeFly, o agente de viagens tem um papel importante, que vai ajudar na escolha a partir do perfil do cliente. Viaja sozinho, em grupo ou em lua de mel? Gosta de aventura ou prefere calmaria? Procura entretenimento ou contato com a natureza? “Sempre vai ter um produto ideal”, garante.

Com o fim da pandemia de covid-19, explica João Pedro, o mercado de cruzeiros está aquecido novamente, com destaque para os destinos exóticos. “As pessoas passaram a valorizar mais o tempo”, diz. “A vantagem de um cruzeiro é que, em vez da pessoa perder tempo no deslocamento entre cidades, ela passa esse tempo curtindo tudo que o navio oferece.”

Fizemos uma seleção de oito destinos que valem ser explorados de navio, para viajantes de diferentes perfis. Confira:

1. ANTÁRTIDA

PARA GRANDES AVENTUREIROS

Sem hotéis ou cidades, o continente gelado só pode ser explorado em cruzeiros, que seguem regras bem específicas para não comprometer o ecossistema local. A temporada costuma ir de novembro a março, com boa parte dos navios partindo de Ushuaia, na Argentina, ou Punta Arenas, no Chile. O roteiro contempla desembarque em botes – os zodiacs – para explorar praias e ilhas geladas, repletas de colônias de pinguins e leões-marinhos.

Faça as malas como se estivesse indo para uma estação de esqui – para os desembarques, os navios costumam fornecer jaquetas quentinhas impermeáveis e galochas. Leve um remédio para enjoo – a travessia da Passagem de Drake, onde os oceanos Atlântico e Pacífico convergem, pode ser bastante movimentada e desafiar até os estômagos mais fortes.

Como se tratam de navios de expedição, não espere shows musicais como entretenimento, mas sim palestras sobre fauna e flora locais, aquecimento global e os primeiros exploradores. E claro, há muito entretenimento para ver da janela, como baleias, pássaros e icebergs.

O Scenic Eclipse I parte e retorna para Buenos Aires e explora toda a Península Antártica. De 17 a 29/12/2024; US$ 8.978 + taxas por pessoa. Veja informações aqui.

Como entretenimento desse tipo de cruzeiro, o que ele oferece de melhor: a natureza. Assim, é normal palestras sobre fauna e flora locais e aquecimento global Foto: Adriana Moreira/Estadão

2. PATAGÔNIA

PARA AVENTUREIROS INICIANTES

Fazer um cruzeiro pela Patagônia é como ter um pequeno aperitivo do cruzeiro para a Antártida. Os navios dos Cruceros Australis navegam pelas águas do Estreito de Magalhães e do Canal Beagle, em meio a fiordes e glaciares. O roteiro de quatro noites, entre Ushuaia e Punta Arenas, para também no Cabo de Hornos, o ponto mais ao sul da América do Sul, e na colônia de pinguins da Ilha Magdalena.

A temporada vai de setembro a abril. O Stella Australis, para apenas 210 passageiros, faz o trajeto em quatro noites. Custa a partir de US$ 1.590 na Interpoint. Saiba mais.

3. ALASCA

PARA EXPLORAR A NATUREZA COM O CONFORTO URBANO

Cruzeiros que exploram o Alasca costumam partir de Vancouver, no Canadá, ou de Seattle, nos Estados Unidos. Há navios com diferentes propostas – a Disney Cruise, por exemplo, oferece um roteiro repleto de entretenimento, encontro com personagens e shows à la Broadway para entreter toda a família. Cinco noites no Disney Wonder, de 24 a 29 de junho, custam a partir de US$ 3.920 por pessoa em cabine dupla.

Já a proposta do roteiro da Oceania é oferecer um ambiente exclusivo – o navio Regatta tem capacidade para 684 passageiros. Spa, academia de ginástica, quatro restaurantes e cassino. Sete noites, de 19 a 26 de julho, a partir de R$ 16.114 por pessoa. Com a Velle Representações; confira.

A opção da Disney para explorar o Alasca mescla entre momentos de interação e vislumbre da paisagem com shows de entretenimento Foto: Matt Stroshane/Disney Cruise Lines

4. MEDITERRÂNEO

PARA OS ROMÂNTICOS

É possível fazer dezenas de cruzeiros pelo Mar Mediterrâneo com propostas e itinerários distintos. Esse da Atlas Ocean Voyages parte de Nice, na França, e tem desembarque em Lisboa, Portugal. São nove noites, com paradas em Tarragona e Sevilha, na Espanha, Gibraltar, Tânger, no Marrocos, e Portimão, em Portugal. A saída é em 28 de abril. A partir de US$ 2.499 por pessoa. Veja as opções com a Qualitours.

5. JAPÃO

PARA UMA IMERSÃO CULTURAL

O Japão é composto por quatro ilhas principais, além de dezenas de ilhotas ao longo de sua costa. Que tal então embarcar em um cruzeiro que circunda todo o país? O roteiro de 14 noites do Silver Muse, da Silver Sea, tem partida e chegada em Tóquio, e para em Osaka, Hiroshima, Fukuoka (em Kyushu), Busan (Coreia do Sul), Kanazawa, Aomori e Hakodate (em Hokkaido). Você pode até pegar a época da florada das cerejeiras. Saída em 22 de março de 2025; a partir de US$ 7.950 por pessoa. Com a Qualitours. Saiba mais aqui.

A foto de março de 2013 mostra o Hanami na cidade de Kawazaki, próximo a Tokyo. O hanami é um encontro de famílias e pessoas de todas as idades embaixo das cerejeiras floridas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

6. CARIBE

PARA IR EM FAMÍLIA

Se você quer fazer um cruzeiro clássico pelo Caribe, para apenas curtir sol, mar e drinques na piscina, o roteiro da Celebrity Cruises pode ser o complemento perfeito para relaxar depois de uma imersão nos parques da Flórida, nos Estados Unidos. Com partida e chegada em Fort Lauderdale, ele dura três noites, com paradas em praias das Bahamas. A partir de R$ 1.267 na saída de 16 de agosto; com a R11 Travel. Veja opções.

7. NORTE DA EUROPA

PARA QUEM QUER TEMPERATURAS AMENAS

Dos fiordes noruegueses à paisagem ímpar da Islândia, com paradas em Amsterdã, na Holanda, e Bruxelas, na Bélgica. O Norwegian Prima, da NCL, faz um cruzeiro de 11 dias, com partida e chegada de Southampton, na Inglaterra. Além de um observatório com vista 360 graus para apreciar paisagem, o roteiro tem Wi-Fi grátis, open bar e excursões incluídas. A partir de US$ 9.699 para a saída de 2 de junho. Saiba mais aqui.

Para aproveitar o verão dos países nórdicos, o Norwegian Prima faz um cruzeiro de 11 dias Foto: Divulgação/NCL

8. SEYCHELLES

PARA CURTIR SOL E MAR

Localizadas no continente africano, as Ilhas Seychelles são um arquipélago de 155 ilhas repletas de praias de areia branca e águas cristalinas. É o destino ideal para quem gosta de praticar mergulho e snorkel. Entre os destaques está o Vallée de Mai, na Ilha de Praslin, um enorme jardim com árvores endêmicas – segundo os nativos, o endereço original do Jardim do Éden. O roteiro da Emerald Cruises, de sete noites, custa a partir de US$ 6.585. Informações aqui.