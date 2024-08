Delegada é encontrada morta em carro na Bahia e companheiro é preso

A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, explicou que ambos estavam em um bar no sábado à noite na cidade de Santo Antônio de Jesus. Já na madrugada de domingo, o homem passou com a vítima na BR-324 e, poucas horas depois, ele relatou ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom) que Patrícia tinha sido sequestrada, chegando a realizar um boletim de ocorrência na delegacia. Heloísa também disse que, até agora, nove oitivas foram realizadas.

O corpo da vítima foi encontrado no banco do carona do veículo, em uma área de mata no município de São Sebastião do Passé, no domingo, 11. O companheiro dela foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. A motivação está sendo investigada.