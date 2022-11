Deslizamentos atingem ao menos 15 veículos no Paraná e equipes buscam desaparecidos; há interdições

Publicidade

SOROCABA – A Defesa Civil confirmou nesta terça-feira, 29, a primeira morte no deslizamento de terra que interdita a BR-376, principal ligação entre Curitiba, no Paraná, e Florianópolis, em Santa Catarina. O corpo foi encontrado no final da noite de segunda-feira, 28, e ainda não foi identificado. As operações prosseguem em busca de desaparecidos. Ao menos dez carros e cinco caminhões foram arrastados pelo deslizamento, segundo o governo do Paraná.

O desmoronamento de um grande talude aconteceu por volta das 16 horas de segunda-feira, atingindo uma das pistas da BR, no km 669, em Guaratuba. Chovia intensamente na região desde o fim de semana. Uma das faixas foi interditada, causando congestionamento. Os veículos estavam em fila quando houve novo deslizamento, por volta das 19 horas. Carros, caminhões e ônibus foram envolvidos pelo aluvião de terra e lama que cobriu cerca de 200 metros da rodovia.

Um ônibus da Viação Catarinense foi atingido e um tronco de árvore quebrou o vidro, atingindo um passageiro. Ele foi socorrido com vários ferimentos, mas não corre risco de morte. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Estadual, da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil se juntaram às brigadas da concessionária para o resgate das vítimas. O trabalho chegou a ser interrompido durante a noite, devido ao mau tempo, mas foi retomado no final da madrugada.

Equipes trabalham no resgate de possíveis vítimas do deslizamento, na BR-376, no Paraná. Foto: Valdevino Pontes/Governo do PR/Divulgação

As equipes de salvamento estão priorizando o atendimento às pessoas atingidas pelo desastre. A ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 não tem prazo para ser reaberta. Os bloqueios ocorrem no pedágio de São José dos Pinhais (km 635) e na unidade da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e no pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101. A rota alternativa para ligação entre os dois estados é pela BR-470 e BR-116 – um acréscimo de mais de 100 km no percurso entre as capitais dos dois estados.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, a Estrada da Graciosa (PR-140), que liga Curitiba ao litoral paranaense, também está interditada. De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), choveu mais de 150 milímetros na Serra do Mar paranaense entre sábado e segunda-feira. Nas últimas 72 horas, o acumulado passou de 200 mm. “A precipitação varia bastante de intensidade e ocorre de forma contínua em algumas cidades. Esta situação potencializa a condição para alagamentos e deslizamentos”, explicou.

Diversos veículos foram soterrados em um deslizamento de terra que ocorreu na BR-376, na altura da cidade de Guaratuba, no Paraná. Carretas teriam sido jogadas na ribanceira, assim como veículos de passeio. Equipes de resgate tentam localizar os automóveis. Chove forte na região. pic.twitter.com/lsudmSGywq — Renato Souza (@reporterenato) November 29, 2022

São Paulo-Curitiba interditada

A Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo e Curitiba, foi interditada na madrugada desta terça-feira, 29, devido a uma queda de barreira sobre a pista sul, no km 59, em Campina Grande do Sul, no Paraná. O trânsito está sendo desviado, mas há grande congestionamento no local, com cerca de 20 km de veículos parados. Conforme a concessionária, equipes trabalham no local, mas não há previsão de liberação do tráfego.

Em Morretes, na região litorânea, pelo menos 100 pessoas estão desabrigadas, segundo a Defesa Civil. No bairro Vila Freitas, as famílias foram alojadas em uma igreja. Conforme o coordenador da Defesa Civil, Diogo Bueno, as ruas do centro estão cheias de água e com trechos fechados para o trânsito. O Corpo de Bombeiros precisou resgatar famílias que ficaram ilhadas.

Prefeito escapa

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (União Brasil), foi surpreendido pelo deslizamento que soterrou carros na BR-376, na tarde de segunda. Ele estava na estrada quando o barranco veio abaixo. “Uma coisa horrorosa! A montanha veio abaixo, para cima dos outros carros. Só estamos vivos por livramento de Deus, tanto eu quanto nosso motorista. Não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado”, disse, em vídeo postado em suas redes sociais.

“Era muita terra, muita pedra, veio para cima de todos. Não sei como a pedra nos ergueu. Ela veio por baixo do carro, depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados. A gente ficou parado na fila, não tínhamos como fazer nada. Todo mundo parado, com o carro desligado.” Justus contou que, assim que o carro virou e ficou imobilizado, ele e o motorista quebraram o vidro e saíram do veículo, indo para a estrada.

O prefeito foi socorrido pelo serviço de emergência da concessionária Arteris, que administra a rodovia naquele trecho. Nesta terça-feira, Justus colocou em prontidão o serviço de saúde da cidade para auxiliar no atendimento às vítimas do deslizamento. “Oferecemos ajuda para as equipes que estão lá e estamos torcendo para que as pessoas sejam resgatadas com vida e ilesas”, disse. Na cidade, as chuvas também causaram estragos e alagamentos. Há estradas rurais interditadas.