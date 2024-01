É possível renovar o visto americano sem necessidade de entrevista; saiba como

O agendamento da entrevista para a solicitação do visto americano muitas vezes causa preocupação para quem tem planos de viagem imediata. Quem precisa apenas renová-lo, porém, pode ser dispensado dessa etapa. O governo dos Estados Unidos adotou a medida durante a pandemia e ela permanece válida este ano.

A dispensa da entrevista nos consulados é possível para vistos não migratórios - ou seja, para aqueles que não concedem residência permanente - e que não estejam vencidos há mais de 48 meses. Entre os casos em que não há a necessidade de entrevista está o visto B1/B2, para turismo e negócios. Esse tipo de permissão de entrada corresponde a mais de 90% das emissões para brasileiros.

Além do prazo de quatro anos, os brasileiros que podem ser dispensados da entrevista para renovar o visto precisam ter residência no País; não ter tido o visto anterior perdido, roubado, cancelado ou revogado; não ter tido o visto americano recusado na última solicitação; e nunca ter sido preso, condenado, deportado ou impedido de entrar nos Estados Unidos.

A dispensa de entrevista também pode ser solicitada por brasileiros com menos de 14 anos ou mais de 79. Entre os demais que desejarem viajar aos Estados Unidos e nunca solicitaram visto, a entrevista é obrigatória.

Fila de espera para agendamento é de cerca de uma semana

No fim do ano, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou uma “marca histórica” no País: a emissão de 1,125 milhão de vistos para brasileiros em 2023, a maior de todos os tempos.

O número foi alcançado após os consulados dos EUA no Brasil receberem reforço no número de agentes consulares, o que permitiu ampliar o número de agendamentos. Isso fez com que, no meio do ano passado, a fila de espera para tirar um visto em São Paulo chegasse a 630 dias. Atualmente, é de cerca de uma semana.

Tempo de espera para entrevista*

São Paulo: 8 dias;

Porto Alegre: 15 dias;

Brasília: 21 dias;

Rio de Janeiro: 40 dias;

Recife: 98 dias.

*com base em 12 de janeiro.