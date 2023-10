Eleição para o Conselho Tutelar: saiba quando saem os resultados e quais os próximos passos

As eleições para os Conselhos Tutelares de todo o País levaram os brasileiros de novo às urnas neste domingo, 1º. O pleito vai eleger cerca de 30,5 mil pessoas para atuarem na defesa dos direitos de crianças e adolescentes durante os próximos quatro anos.

A partir das 17h, quando as urnas foram fechadas, a apuração foi iniciada. A totalização dos votos deve ser divulgada ainda neste domingo a partir de 20h, mas os resultados oficiais só serão divulgados na terça-feira, 3, por meio do Diário Oficial de cada Estado.

Votação para o Conselho Tutelar na Escola Estadual Marina Cintra, na Rua da Consolação, em São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais de 56 mil urnas eletrônicas foram utilizadas no País. “Dentre as cidades onde as eleições foram adiadas, a maior foi Natal, onde houve problema de logística na distribuição das urnas”, diz a pasta. No Rio Grande do Sul, por causa das fortes chuvas, já estava previsto o adiamento em algumas cidades.

Os eleitores poderão consultar as prefeituras ou conselhos municipais dos direitos da Criança e do Adolescente. Os conselheiros eleitos tomarão posse no cargo em 10 de janeiro do ano que vem.

O voto para eleição dos Conselhos Tutelares é facultativo e pode ser exercido por pessoas acima de 16 anos, cujo título de eleitor esteja em situação regular. Como o processo de escolha dos conselheiros é estabelecido por meio de lei municipal, cada cidade tem particularidades na eleição para o Conselho Tutelar, incluindo a quantidade de candidatos que cada eleitor pode votar.

Apenas as datas da eleição e da posse são unificadas. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a eleição deve ocorrer a cada quatro anos, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial.

O pleito é organizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) a partir dos conselhos municipais, e fiscalizado pelo Ministério Público. A Justiça Eleitoral apenas oferece apoio, como por meio da concessão de urnas eletrônicas.

A eleição deste ano foi marcada por forte mobilização da sociedade civil. Na última semana, políticos e artistas publicaram em suas redes chamados para a votação deste domingo.

A disputa também virou palco da polarização entre progressistas e conservadores, levando a denúncias de abuso de poder religioso por parte de igrejas e entidades que estariam direcionando voto dos fiéis. Houve um pedido do Ministério Público Federal (MPF) para que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) informasse medidas para garantir a lisura do pleito.

A manifestação do MPF foi motivada por denúncias de suposto abuso de poder religioso por parte de entidades no Rio, que supostamente tentavam o voto de fieis em candidatos específicos. O pastor Silas Malafaia publicou vídeo no qual critica as acusações de abuso de poder religioso por parte de entidades.

Na publicação, Malafaia convoca evangélicos para votar em “gente que tenha nossa base de convicção ideológica”. O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo classificou como “bandida, cretina e inescrupulosa” o que chamou de campanha contra evangélicos e cristãos em geral.

Ministro dos Direitos Humano, Silvio Almeida disse neste domingo que o governo quer aprimorar a eleição de conselheiros, mudando a forma de divulgação dos candidatos. Ainda segundo ele, a pasta tem planos de melhorar a atuação dos conselheiros tutelares e encontrar um mecanismo para responsabilizar os eleitos que se afastarem das funções.

Essa foi a primeira vez que as eleições foram realizadas por meio de urna eletrônica em todo território nacional. A medida foi possível após aprovação de resolução pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de auxílio no pleito. A resolução atendeu a pedido feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. / COM AGÊNCIA BRASIL