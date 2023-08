Cannes Lions - por trás do maior festival de criatividade do mundo

Wesley Gonsalves, repórter de negócios do Estadão e Andrea Janér, CEO da Oxygen, cobriram o Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, o principal encontro de criativos do mundo, para o Estadão.

Nesta edição, o Brasil teve uma de suas melhores participações, e neste podcast debatem alguns dos temas mais discutidos durante o festival: inteligência artificial no mercado publicitário e a importância do propósito para as marcas com Sergio Gordilho, diretor de arte, fundador e CCO da África Creative, Rodrigo Almeida, diretor executivo de criação da AlmapBBDO,Thais Nicolau, Branding director, Mercado Livre, e Dilma Campos, CEO & partners da Nossa Praia, Head de ESG na Bpartners e jurada em Cannes Lions.