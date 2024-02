Conteúdo patrocinado #01 Libbs: Infarto -- Conceito e fatores de risco

Na série de podcasts Saúde Mais, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com a Libbs Farmacêutica, a jornalista Mafê Luvizotto conversa com o Dr. Jairo Lins Borges, consultor médico da Libbs. Neste primeiro episódio, o especialista fala sobre as causas, prevenção, sintomas, e principalmente o tratamento, para que não ocorra um novo evento.

Segundo dados do Ministério da Saúde, aqui no Brasil, ocorrem de 300 a 400 mil casos de infarto por ano. O infarto agudo no miocárdio é, inclusive, a maior causa de mortes no país.

Ouça!