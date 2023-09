Mês da Mobilidade: Como tornar o transporte mais sustentável nas grandes cidades?

A mobilidade ainda é um dos desafios do mundo sustentável. Ela é responsável por uma grande parte das emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar e congestionamento. Para que esse cenário mude e a mobilidade seja mais sustentável, é preciso adotar medidas que reduzam a dependência de veículos motorizados individuais, promovam o uso de modos de transporte mais sustentáveis e melhorem a eficiência do sistema de transporte. Para falar sobre os incentivos necessários para conscientizar a população sobre a importância de uma mobilidade mais sustentável, a jornalista Bárbara Guerra conversa com Iuri Moura, gerente de desenvolvimento urbano do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Ouça!