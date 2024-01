'Notícia No Seu Tempo': Cinco morrem após colisão de Airbus com avião de resgate em Tóquio

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (03/01/2024):

Um dia após um terremoto atingir a Península de Noto, o Japão viveu ontem uma nova tragédia. Um Airbus da Japan Airlines (JAL) com 389 pessoas a bordo se chocou com um Dash 8 da Guarda Costeira japonesa ao aterrissar no Aeroporto Haneda, em Tóquio. Cinco dos seis tripulantes da pequena aeronave morreram. Apenas o piloto sobreviveu. Havia oito crianças a bordo, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo. A JAL declarou que todos os 367 passageiros e 12 tripulantes do Airbus foram retirados antes que o avião explodisse na pista - 17 ficaram feridos. "Foi um milagre", disse Trisha Ferguson, especialista em segurança aérea. "O que a tripulação fez, retirando todos a tempo, foi incrível."

E mais:

Política: Lula veta calendário de pagamento de emendas e amplia atrito com Congresso

Economia: Aumento na oferta de passagem aérea esbarra no atraso na entrega de aviões

Saúde: Saúde pública avança, mas fixação de médicos e as filas ainda são desafio

Esportes: Ancelotti confirma contato, cita queda de Ednaldo e diz que Real era prioridade