'Notícia No Seu Tempo': Cooperativa de crédito avança e já vira alternativa a banco

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (04/09/2023):

Dados do Banco Central mostram que em março deste ano as cooperativas de crédito detinham 6,9% dos R$ 4,8 trilhões em depósitos em instituições financeiras do Brasil. O volume ainda é pequeno em relação ao dos bancos, que concentravam 88,95% dos depósitos, mas mostram um avanço constante das cooperativas na última década. Em março de 2014, a fatia de depósitos das cooperativas não passava de 2,88%. Segundo especialistas, esse crescimento é explicado por alguns fatores. Um deles é a presença física: desde 2019, o segmento abriu 2,3 mil agências no País, enquanto que os bancos fecharam 2,7 mil. Outro foi a migração de profissionais dos bancos para as cooperativas.

E mais:

Política: Família Barbalho tem 20 integrantes ocupando cargos públicos no Pará

Economia: Vila Mariana e Ipanema puxam os preços dos aluguéis em SP e no RJ

Metrópole: Na USP, evasão é maior entre cotistas e na área de Exatas

Internacional: Biden tenta blitz diplomática, mas Xi resiste em se aproximar dos EUA

Continua após a publicidade

Caderno 2: Preterido pelo cinema, Woody Allen se volta para a literatura