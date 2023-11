'Notícia No Seu Tempo': Lula diz que não vai cortar Orçamento; governo já discute nova meta fiscal

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (01/11/2023):

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer em reunião com ministros e deputados, ontem, que não vai cortar despesas previstas no Orçamento de 2024, a calibragem da nova meta fiscal do governo passou a ser o principal foco das discussões políticas em Brasília. A mudança desse alvo na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é dada como praticamente certa. A atual meta, de déficit zero, é defendida pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda). O tamanho da flexibilização vai depender de uma definição mais clara de quanto o governo conseguirá obter de aumento de receitas com as medidas que estão no Congresso. "A questão é não mais quando mudar, mas quanto. O quando já está dado: será na votação da LDO", disse o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), relator do projeto que altera a tributação dos fundos offshore e exclusivos e estava na reunião de ontem

E mais:

Metrópole: Direito 'não passa' no Enade; MEC quer uma agência para cuidar das faculdades

Economia: Fabricantes avaliam pedir revisão de metas de produção de carros elétricos

Internacional: EUA cogitam controle internacional sobre Gaza

Política: Desembargadores de Minas Gerais são acusados de nepotismo cruzado