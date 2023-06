'Notícia No Seu Tempo': PCC e outras facções ameaçam Amazônia com 'narcogarimpo'

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (28/06/2023):

Relatório Mundial sobre Drogas 2023, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, aponta o avanço do narcotráfico nos crimes ambientais na Amazônia Legal. A situação tem relação direta com a atuação, na Região Norte, de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC), de SP, e o Comando Vermelho (CV), do RJ, além de diversos outros grupos criminosos do Brasil e de outros países. O domínio das rotas para escoar drogas permite aos grupos criminosos investir também na exploração de recursos naturais - narcogarimpo - e na cobrança de taxas. A ONU inclui pela primeira vez um capítulo para tratar da criminalidade na Amazônia.

E mais:

Economia: Ata do Copom indica que Selic pode começar a cair em agosto

Política: Deputados bolsonaristas articulam projeto que anistia crimes eleitorais

Metrópole: USP está entre 100 melhores universidades do mundo

Internacional: Tribunal reabre investigação de crimes contra a humanidade na Venezuela

Esportes: Técnica da seleção brasileira de futebol revela time que buscará inédito Mundial feminino